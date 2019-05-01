У травні штрафи для "євробляхерів" зростуть

З 24 травня штрафи для власників авто на іноземних номерах за нерозмитнені авто зростуть.

Як повідомляє прес-служба ДФС, з 25 листопада 2018 року набрали чинності Закони України, якими внесені зміни до Податкового та Митного кодексів України в частині оподаткування та розмитнення авто на єврономерах. Однією з норм вищезазначених законів передбачено звільнення від відповідальності за порушення митних правил тих осіб, які ввезли такі авто в період з 01 січня 2015 року до 24 листопада 2018 року та порушили норми митного законодавства України, однак звернулись до митниці для їх легалізації в термін до кінця травня 2019 року.

Водночас, законодавець передбачив більш суворе покарання для тих власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які вчасно не потурбувались про їх митне оформлення до 24 травня 2019 року.

Зазначається, що законодавством встановлюється покарання не тільки для тих осіб, які ввезли автівки на єврономерах на територію України, а й для тих, хто ними керує. До того ж, від кінця травня поточного року штрафні санкції, що застосовуватимуться, зростуть до 170 тис. грн, а в окремих випадках передбачається можливість застосування конфіскації таких авто.

Також в ДФС нагадали, які документи необхідно подати для розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією:

Як повідомляли Українські Новини, в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".

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