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27 квітня 2019, субота, 20:34 104
Події 2019-04-28T12:30:05+03:00
Українські Новини
Байкер протаранив таксі Uber на бульварі Дружби народів у Києві

Байкер протаранив таксі Uber на бульварі Дружби народів у Києві

У суботу, 27 квітня, в Києві за адресою бульвар Дружби Народів, 4/6 сталася ДТП за участю мотоцикла. Байкер на Loncin врізався в Renault Logan служби таксі Uber. Байкер відбувся легкими травмами, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 14:45.

Як розповів водій Renault, він рухався у бік Печерського мосту і збирався повертати направо в переддворову територію. У цей момент він відчув сильний удар ззаду.

Коли він вийшов на вулицю, то побачив, що поруч з машиною лежить людина, а з іншого боку лежав мотоцикл. На місце викликали медиків і поліцію. Лікарі надали допомогу на місці, але від госпіталізації байкер відмовився. Після зіткнення рух смугою громадського транспорту був обмежений.

Таксі Uber. Фото: Таксі Uber. Фото: "Інформатор"

Правоохоронці оформили ДТП і звільнили проїжджу частину від пошкодженого транспорту. На місці працювала патрульна поліція і медики. Подробиці інциденту встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на бульварі Дружби народів зіткнулися три авто і створили велику пробку біля мосту Патона.

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