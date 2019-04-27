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27 квітня 2019, субота, 20:11 67
Зовнішня політика 2019-06-15T04:05:49+03:00
Українські Новини
РФ продовжила арешт Балуха без урахування терміну перебування в СІЗО

РФ продовжила арешт Балуха без урахування терміну перебування в СІЗО

Володимир Балух. Фото: Олександра Сурган/Facebook
Володимир Балух. Фото: Олександра Сурган/Facebook

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що російські судові органи продовжили термін ув'язнення незаконно засудженого в анексованому Росією Криму українця Володимира Балуха без урахування терміну його перебування в СІЗО.

Про це йдеться в повідомленні Клімкіна в його мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Росія незаконно продовжила Балуху термін ув'язнення, не зарахувавши час в СІЗО... Кремль продовжує катувати в'язнів, але нас не зламати!" - написав він.

Міністр заявив, що Росії "начхати" на міжнародне право і чиєсь інше законодавство, як і на своє.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що незаконно засудженого в анексованому Росією Криму Балуха переводять відбувати покарання в місця позбавлення волі в Краснодарі (Росія).

Пізніше Балуха перевели в штрафний ізолятор російської колонії.

Балух був затриманий 8 грудня 2016 року.

В ході обшуків з даху його будинку російські правоохоронці зняли український прапор, він також розмістив на стіні свого будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

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