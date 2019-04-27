РФ продовжила арешт Балуха без урахування терміну перебування в СІЗО

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що російські судові органи продовжили термін ув'язнення незаконно засудженого в анексованому Росією Криму українця Володимира Балуха без урахування терміну його перебування в СІЗО.\r\nПро це йдеться в повідомленні Клімкіна в його мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Росія незаконно продовжила Балуху термін ув'язнення, не зарахувавши час в СІЗО... Кремль продовжує катувати в'язнів, але нас не зламати!" - написав він.\r\nМіністр заявив, що Росії "начхати" на міжнародне право і чиєсь інше законодавство, як і на своє.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що незаконно засудженого в анексованому Росією Криму Балуха переводять відбувати покарання в місця позбавлення волі в Краснодарі (Росія).\r\nПізніше Балуха перевели в штрафний ізолятор російської колонії.\r\nБалух був затриманий 8 грудня 2016 року.\r\nВ ході обшуків з даху його будинку російські правоохоронці зняли український прапор, він також розмістив на стіні свого будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".