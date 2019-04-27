СБУ спростовує інформацію про те, що перевірка не виявила порушень в опитуванні про від'єднання Галичини

СБУ спростовує інформацію про те, що перевірка не виявила порушень в опитуванні про від'єднання Галичини. Про це йдеться у повідомленні Управління СБУ у Львівській області на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

27 квітня УСБУ у Львівській області спростувало інформацію Київського міжнародного інституту соціології про те, що перевірка не виявила порушень.

"Процесуальні дії будуть продовжуватися. Наслідком УСБУ офіційно, в рамках чинного кримінального провадження, допитано ряд осіб, залучених до цього дослідження. Заплановані інші процесуальні заходи, в т. ч. проведення семантико-лінгвістичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

СБУ наголошує, хто і що саме коментував з приводу перевірки і "нічого не виявив" - невідомо, але це точно не особи, уповноважені регіональним органом, який веде слідство.

"Ми не могли не відреагувати на зазначене дослідження, оскільки після "галицьких асамблей", "масових антипольських виступів", підривів на Личаківському цвинтарі та інших спланованих і профінансованих спецслужбами країни-агресора провокацій, маємо певний досвід. Тим більше, що активність соціологів збіглася у часі з рішенням Кремля почати паспортизацію жителів окупованих територій. Не піддаємо сумніву право соціологів на професію, але в даному випадку всі точки повинна розставити слідство", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Управлінням Служби безпеки України у Львівській області проводиться перевірка за фактом поширення в мережі Інтернет провокаційного "опитування", в якому йдеться про "перспективи регіону" зразок "окремої незалежної держави" або "приєднання до іншої держави.

Згідно з попередніми висновками експертів, опитування містить окремі ознаки складу злочину за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Також СБУ закликала мешканців регіону не піддаватися на провокації і не поширювати зазначений опитування як елемент ворожої пропаганди.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Сихівський районний суд Львова оштрафував на 3,4 тис. гривень журналіста та активіста "Українського вибору" Олега Ростовцева за систематичну публікацію статей антиукраїнського змісту для російських ЗМІ.