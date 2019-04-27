Одеські активісти розповіли про протистояння з компанією "Кадорр" та іншими забудовниками в курортній частині міста

Учасники створеної 26 березня 2019 року громадської організації "Наше місто Одеса" під час брифінгу розповіли, як можна ефективно боротися з незаконними забудовниками, які порушуючи Генплан або зовсім не маючи містобудівної документації, зводять висотні житлові будинки без соціальної інфраструктури в престижних районах міста - в історичному центрі Одеси біля моря. Серед таких забудовників активісти виділили компанії "Кадорр" (належить бізнесменові сирійського походження Аднану Кивану) і "Ханбер" (власник - литовський бізнесмен Гердас Дубрицкас).\r\nЗа місяць члени організації провели два мирних мітингу проти таких дій забудовників, а також суботник у Дюковський парку. Також організація направила офіційні запити до органів місцевої влади та ДАБК на різних рівнях з вимогою дати правову оцінку будівельному "хаосу", який провокують ряд девелоперських і будівельних компаній.\r\nВсього один мітинг і ряд публікацій, спрямованих проти безконтрольної забудови Фонтану і Гагарінського плато так званими "перлинами" від "Кадорра" вже викликали протидію як самого забудовника, так і підконтрольних йому ЗМІ та активістів. Також члени організації "Наше місто Одеса" висловилися однозначно проти будівництва торгового центру в Літньому театрі: "Може, комусь не подобається наша активна позиція, але ми не піддаємося тиску і продовжимо боротися проти незаконних дій Кивана. Позначимо свою позицію з Літнього театру пізніше, але ми проти будівництва ТРЦ. Ми ніяк не пов'язані з діючим мером Одеси і ми виступаємо проти забудови, а по суті знищення нашої спільної культурної спадщини".\r\nТакож активісти помітили, що з їх ініціативи будівельної компанії "Ханбер" та її житлового комплексу "Граф" на вулиці Віце-Адмірала Азарова в Отраді ДАБК видав розпорядження про зупинку робіт і оштрафував його. "Ханбер" будує там замість 13 поверхового будинку, 14 поверховий (все, що вище 13-го поверху незаконно). "Фірмі "Ханбер" передаємо привіт! Наша організація скоро буде у Вас і пропонуємо ЗМІ приєднатися до нас. Про акції під цим будівництвом ми повідомимо заздалегідь", — кажуть активісти громадської організації "Наше місто Одеса".\r\nЯк підсумок, члени організації "Наше місто Одеса" запевнили, що продовжать боротьбу проти незаконних дій скандального бізнесмена Аднана Кивана та інших забудовників, що порушують законодавство і Генплан Одеси.