Одеські активісти розповіли про протистояння з компанією "Кадорр" та іншими забудовниками в курортній частині міста

Учасники створеної 26 березня 2019 року громадської організації "Наше місто Одеса" під час брифінгу розповіли, як можна ефективно боротися з незаконними забудовниками, які порушуючи Генплан або зовсім не маючи містобудівної документації, зводять висотні житлові будинки без соціальної інфраструктури в престижних районах міста - в історичному центрі Одеси біля моря. Серед таких забудовників активісти виділили компанії "Кадорр" (належить бізнесменові сирійського походження Аднану Кивану) і "Ханбер" (власник - литовський бізнесмен Гердас Дубрицкас).

За місяць члени організації провели два мирних мітингу проти таких дій забудовників, а також суботник у Дюковський парку. Також організація направила офіційні запити до органів місцевої влади та ДАБК на різних рівнях з вимогою дати правову оцінку будівельному "хаосу", який провокують ряд девелоперських і будівельних компаній.

Всього один мітинг і ряд публікацій, спрямованих проти безконтрольної забудови Фонтану і Гагарінського плато так званими "перлинами" від "Кадорра" вже викликали протидію як самого забудовника, так і підконтрольних йому ЗМІ та активістів. Також члени організації "Наше місто Одеса" висловилися однозначно проти будівництва торгового центру в Літньому театрі: "Може, комусь не подобається наша активна позиція, але ми не піддаємося тиску і продовжимо боротися проти незаконних дій Кивана. Позначимо свою позицію з Літнього театру пізніше, але ми проти будівництва ТРЦ. Ми ніяк не пов'язані з діючим мером Одеси і ми виступаємо проти забудови, а по суті знищення нашої спільної культурної спадщини".

Також активісти помітили, що з їх ініціативи будівельної компанії "Ханбер" та її житлового комплексу "Граф" на вулиці Віце-Адмірала Азарова в Отраді ДАБК видав розпорядження про зупинку робіт і оштрафував його. "Ханбер" будує там замість 13 поверхового будинку, 14 поверховий (все, що вище 13-го поверху незаконно). "Фірмі "Ханбер" передаємо привіт! Наша організація скоро буде у Вас і пропонуємо ЗМІ приєднатися до нас. Про акції під цим будівництвом ми повідомимо заздалегідь", — кажуть активісти громадської організації "Наше місто Одеса".

Як підсумок, члени організації "Наше місто Одеса" запевнили, що продовжать боротьбу проти незаконних дій скандального бізнесмена Аднана Кивана та інших забудовників, що порушують законодавство і Генплан Одеси.