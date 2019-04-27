Нищук отримав в два рази менше грошей в березні, ніж його держсекретар

Заробітна плата міністра культури Євгена Нищука за березень становила 52,6 тис. гривень, його заступників - від 41,8 тис. до 52,4 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 95,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства культури на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Нищуку за березень, становила 52 604 гривні, з них посадовий оклад - 9 600 гривень, надбавка за роботу з секретними документами - 1 440 гривень, надбавка за вислугу років - 864 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 9 600 гривень, відрядження - 14 630 гривень, премія - 15 200 гривень, індексація - 1 270 гривень.

Сума утриманих податків становила 11 072 гривні.

Фактична сума, отримана міністром, становила 41 532 гривні.

Зарплата першого заступника міністра Світлани Фоменко становила 52,4 тис. гривень, заступників Тамари Мазур - 47,5 тис. гривень, Юрія Рибачука - 41,8 тис. гривень і держсекретаря Ростислава Карандєєва - 95,8 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Нищук заробив у січні в два рази менше, ніж його держсекретар.

Нищук задекларував 563,9 тис. гривень доходів за 2016 рік, а за 2017 рік - 806,8 тис. гривень.

Нищук задекларував 811 тис. гривень доходів за 2018 рік.