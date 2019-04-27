У Київській області з гранатомета обстріляли житловий будинок

В селі Гнідин Київської області з гранатомета обстріляли приватний будинок. Про це в коментарі "112" повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.

"Надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Бориспільського району чутно вибухи. Під час виїзду на місце інциденту слідчо-оперативна група знайшла залишки від самого РПГ. Ніхто не постраждав, єдине - пошкоджено будинок", – зазначив Жукович.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене з застосуванням зброї"). Зловмисники з місця події зникли.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Закарпатті з гранатомета обстріляли будинок матері відомого бізнесмена.

В Рівному обстріляли з автомата і кинули гранату в будинок голови міськсуду.