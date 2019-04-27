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27 квітня 2019, субота, 17:57 27
Події 2019-04-28T10:15:04+03:00
Українські Новини
У Київській області з гранатомета обстріляли житловий будинок

У Київській області з гранатомета обстріляли житловий будинок

В селі Гнідин Київської області з гранатомета обстріляли приватний будинок. Про це в коментарі "112" повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.

"Надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Бориспільського району чутно вибухи. Під час виїзду на місце інциденту слідчо-оперативна група знайшла залишки від самого РПГ. Ніхто не постраждав, єдине - пошкоджено будинок", – зазначив Жукович.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене з застосуванням зброї"). Зловмисники з місця події зникли.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Закарпатті з гранатомета обстріляли будинок матері відомого бізнесмена.

В Рівному обстріляли з автомата і кинули гранату в будинок голови міськсуду.

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