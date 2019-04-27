З обваленої шахти в Луганській області підняли тіла 17 шахтарів

Рятувальники витягли з-під завалів на шахті "Східкарбон" тіла 17 гірників, які загинули внаслідок аварії, що сталася через вибух метану. Про це повідомив "глава ЛНР" Леонід Пасічник на своїй сторінці в Twitter.

"У зв'язку із загибеллю гірників на шахті "Східкарбон" у Лутугінському районі 29 квітня стане днем жалоби. Щирі слова глибокого співчуття рідним і близьким загиблих", - написав він.

Сім'ям постраждалих та загиблих гірників "Східкарбона" будуть виплачені компенсації та надана вся необхідна допомога з боку всіх без винятку служб і відомств.

Нагадаємо, що в Луганській області в шахті вибухнув метан: є загиблі і заблоковані під землею шахтарів.

Раніше в Донецькій області в підсобці шахти Котляревського сталася пожежа.