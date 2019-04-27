Аеропорт "Харків" перевіряють на вибухівку, пасажиру викликали "швидку"

Невідомий 27 квітня повідомив в поліцію про мінування аеропорту "Харків".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nІнформація про закладення вибухівки в аеропорту надійшла в поліцію близько 9:00.\r\nВ аеропорт виїхали співробітники слідчо-оперативної групи і фахівці вибухотехнічного управління.\r\nПроводиться евакуація громадян, огляд приміщень та прилеглої території.\r\nВ соцмережах повідомляють, що пасажири рейсу Wizz Air з Відня, який прибув близько 9:15, чекають у літаку.\r\nІнші пасажири, що знаходилися в аеропорту, близько двох годин стоять під відкритим небом.\r\nЇм підвезли питну воду.\r\nОдному з пасажирів стало погано і йому викликали "швидку".\r\nПовідомлення про мінування різних об'єктів у Харкові надходять в поліцію 7-й день поспіль.\r\nПоліцейські евакуювали людей і оглядали будівлі аеропорту, вокзалу станції "Харків-пасажирський", районних адміністрацій, торговельних центрів, ринку, шкіл, Харківського національного університету ім. Каразіна, ряду підприємств міста.\r\nЖодне повідомлення про замінування не підтвердилося.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з київських вокзалів і установ евакуювали тисячі людей, але вибухівки не знайшли. 25 квітня невідомий повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського.\r\nУ день виборів у Харкові евакуювали понад 7 тис. осіб через повідомлення про мінування.