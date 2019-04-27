Аеропорт "Харків" перевіряють на вибухівку, пасажиру викликали "швидку"

Невідомий 27 квітня повідомив в поліцію про мінування аеропорту "Харків".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Інформація про закладення вибухівки в аеропорту надійшла в поліцію близько 9:00.

В аеропорт виїхали співробітники слідчо-оперативної групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Проводиться евакуація громадян, огляд приміщень та прилеглої території.

В соцмережах повідомляють, що пасажири рейсу Wizz Air з Відня, який прибув близько 9:15, чекають у літаку.

Інші пасажири, що знаходилися в аеропорту, близько двох годин стоять під відкритим небом.

Їм підвезли питну воду.

Одному з пасажирів стало погано і йому викликали "швидку".

Повідомлення про мінування різних об'єктів у Харкові надходять в поліцію 7-й день поспіль.

Поліцейські евакуювали людей і оглядали будівлі аеропорту, вокзалу станції "Харків-пасажирський", районних адміністрацій, торговельних центрів, ринку, шкіл, Харківського національного університету ім. Каразіна, ряду підприємств міста.

Жодне повідомлення про замінування не підтвердилося.

Як повідомляли Українські Новини, з київських вокзалів і установ евакуювали тисячі людей, але вибухівки не знайшли. 25 квітня невідомий повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського.

У день виборів у Харкові евакуювали понад 7 тис. осіб через повідомлення про мінування.