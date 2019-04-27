У Дніпрі дотла спалили авто головного редактора газети "Зоря" Песоцького

У суботу, 27 квітня, у Дніпрі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Песоцького.\r\nПро це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко з посиланням на повідомлення НСЖУ Дніпропетровської області.\r\n"Підпал продовжує серію залякувань вогнем журналістів у Дніпропетровській області. Свого часу підпалили автомобіль теж головного редактора "Зорі" (на той час) Ксенії Зайцевоі. У Кам‘янському згоріло авто відомого журналіста і редактора Сергія Гузя. Так само у Кам‘янському вигоріла редакція місцевого видання "Событие", - розповів Томіленко.\r\n\r\nГолова союзу нагадав, що жоден з попередніх підпалів журналістського майна належним чином не розслідувався, а безкарність призводить до нових атак і залякувань.\r\n"Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із колегами із Дніпра, із Дніпропетровською облорганізацією НСЖУ. Підпали та непокараність за нахабні злочини проти журналістів - однозначний наступ на свободу слова", - підсумував Томіленко.\r\nСпалений автомобіль Песоцького. Фото: НСЖУ Дніпропетровської області\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гройсман, Омелян і Смілянський очолили антирейтинг "ворогів реформування преси".\r\nВ НСЖУ заявили, що причинами падіння України в індексі свободи слова стали агресія до журналістів, безкарність і переслідування розслідувачів.\r\nРаніше Томіленко розповів в ОБСЄ, як в Україні атакують журналістів.