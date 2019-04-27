У Дніпрі дотла спалили авто головного редактора газети "Зоря" Песоцького

У суботу, 27 квітня, у Дніпрі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Песоцького.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко з посиланням на повідомлення НСЖУ Дніпропетровської області.

"Підпал продовжує серію залякувань вогнем журналістів у Дніпропетровській області. Свого часу підпалили автомобіль теж головного редактора "Зорі" (на той час) Ксенії Зайцевоі. У Кам‘янському згоріло авто відомого журналіста і редактора Сергія Гузя. Так само у Кам‘янському вигоріла редакція місцевого видання "Событие", - розповів Томіленко.

Голова союзу нагадав, що жоден з попередніх підпалів журналістського майна належним чином не розслідувався, а безкарність призводить до нових атак і залякувань.

"Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із колегами із Дніпра, із Дніпропетровською облорганізацією НСЖУ. Підпали та непокараність за нахабні злочини проти журналістів - однозначний наступ на свободу слова", - підсумував Томіленко.

Спалений автомобіль Песоцького. Фото: НСЖУ Дніпропетровської області

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман, Омелян і Смілянський очолили антирейтинг "ворогів реформування преси".

В НСЖУ заявили, що причинами падіння України в індексі свободи слова стали агресія до журналістів, безкарність і переслідування розслідувачів.

Раніше Томіленко розповів в ОБСЄ, як в Україні атакують журналістів.