Найпозитивніші люди живуть у Парагваї і Панамі, - дослідження

Згідно з новим глобальним опитуванням, люди у всьому світі стають все більш розлюченими, напруженими і стурбованими, повідомляє "BBC Україна".\r\nЗ 150 тисяч людей, опитаних у більш ніж 140 країнах, третина повідомила, що зазнавала стресу, а принаймні один з п'яти - відчував смуток чи гнів.\r\nЩорічний звіт Gallup Global Emotions Report містить відповіді людей про їхні позитивні та негативні емоції.\r\nКраїною з найбільш негативними емоціями виявився Чад, за яким слідує сусідній з ним Нігер. Найбільш позитивною країною був латиноамериканський Парагвай.\r\n\r\nДослідники зосередилися на досвіді учасників напередодні опитування.\r\nОпитаним ставили такі запитання: "Чи багато ви посміхалися чи сміялися вчора?", "До вас ставилися з повагою?", намагаючись отримати уявлення про щоденний досвід людей.\r\n\r\nТоп-5 країн з позитивним досвідом:\r\n\r\nПарагвай\r\nПанама\r\nГватемала\r\nМексика\r\nСальвадор\r\n\r\nТоп-5 країн з негативним досвідом:\r\n\r\nЧад\r\nНигер\r\nСьерра-Леоне\r\nИрак\r\nИран\r\n\r\nКраїни Латинської Америки, зокрема, Парагвай, Панама і Гватемала, очолили список країн, де люди повідомляли, що "відчувають багато позитивних емоцій щодня".\r\nОпитування стверджує, що це є відбитком латиноамериканської культурної тенденції - "зосереджуватися на позитиві життя".\r\nЧад має найвищий бал за негативний досвід. Понад сім з 10 чадців повідомили, що в них були труднощі з купівлею їжі у певні моменти минулого року.\r\n61% людей у країні заявили, що відчували фізичний біль.\r\nЦя африканська країна страждає через нерозвиненість інфраструктури та внутрішній конфлікт, в той час як стан здоров'я та соціальні умови програють у порівнянні навіть з іншими країнами регіону.\r\nПопри високий бал Чаду щодо негативних емоцій, виявилося, що життя в США та Греції більш сповнене стресом, ніж в цій африканській країні.\r\nГреція є лідером серед "стресових країн" - 59% опитаних греків заявили, що пережили стрес напередодні опитування.\r\nБлизько 55% опитаних дорослих американців також заявили, що пережили стрес перед опитуванням.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна в рейтингу найщасливіших країн опинилася між Чадом і Ефіопією. Також Супрун порадила займатися сексом і їсти хумус, щоб бути щасливими.\r\nТим часом ірландці вважають себе найщасливішими в ЄС, а румуни - найнещасними.