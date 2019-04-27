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27 квітня 2019, субота, 09:25 13
Життя 2019-04-27T12:15:02+03:00
Українські Новини
Найпозитивніші люди живуть у Парагваї і Панамі, - дослідження

Найпозитивніші люди живуть у Парагваї і Панамі, - дослідження

Люди. Фото: pixabay
Люди. Фото: pixabay

Згідно з новим глобальним опитуванням, люди у всьому світі стають все більш розлюченими, напруженими і стурбованими, повідомляє "BBC Україна".

З 150 тисяч людей, опитаних у більш ніж 140 країнах, третина повідомила, що зазнавала стресу, а принаймні один з п'яти - відчував смуток чи гнів.

Щорічний звіт Gallup Global Emotions Report містить відповіді людей про їхні позитивні та негативні емоції.

Країною з найбільш негативними емоціями виявився Чад, за яким слідує сусідній з ним Нігер. Найбільш позитивною країною був латиноамериканський Парагвай.

Дослідники зосередилися на досвіді учасників напередодні опитування.

Опитаним ставили такі запитання: "Чи багато ви посміхалися чи сміялися вчора?", "До вас ставилися з повагою?", намагаючись отримати уявлення про щоденний досвід людей.

Топ-5 країн з позитивним досвідом:

  • Парагвай
  • Панама
  • Гватемала
  • Мексика
  • Сальвадор

Топ-5 країн з негативним досвідом:

  • Чад
  • Нигер
  • Сьерра-Леоне
  • Ирак
  • Иран

Країни Латинської Америки, зокрема, Парагвай, Панама і Гватемала, очолили список країн, де люди повідомляли, що "відчувають багато позитивних емоцій щодня".

Опитування стверджує, що це є відбитком латиноамериканської культурної тенденції - "зосереджуватися на позитиві життя".

Чад має найвищий бал за негативний досвід. Понад сім з 10 чадців повідомили, що в них були труднощі з купівлею їжі у певні моменти минулого року.

61% людей у країні заявили, що відчували фізичний біль.

Ця африканська країна страждає через нерозвиненість інфраструктури та внутрішній конфлікт, в той час як стан здоров'я та соціальні умови програють у порівнянні навіть з іншими країнами регіону.

Попри високий бал Чаду щодо негативних емоцій, виявилося, що життя в США та Греції більш сповнене стресом, ніж в цій африканській країні.

Греція є лідером серед "стресових країн" - 59% опитаних греків заявили, що пережили стрес напередодні опитування.

Близько 55% опитаних дорослих американців також заявили, що пережили стрес перед опитуванням.

Як повідомляли Українські Новини, Україна в рейтингу найщасливіших країн опинилася між Чадом і Ефіопією. Також Супрун порадила займатися сексом і їсти хумус, щоб бути щасливими.

Тим часом ірландці вважають себе найщасливішими в ЄС, а румуни - найнещасними.

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