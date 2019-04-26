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26 квітня 2019, пʼятниця, 23:50 80
Політика 2019-04-27T13:16:32+03:00
Українські Новини
У Зеленського прокоментували можливість зниження пенсійного віку

У Зеленського прокоментували можливість зниження пенсійного віку

Речник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков сказав, що обраний Президент Володимир Зеленський не може вплинути на пенсійний вік в Україні, так як це має робити уряд.

Про це Разумков заявив в ефірі "112 Україна".

"На жаль, поки Зеленський на уряд, як такий, вплинути не може. Оскільки уряд, за винятком міністрів, які подаються Президентом України, делеговано туди коаліцією. У парламенті сьогодні немає партії "Слуга народу", яка представляла б інтереси Володимира Зеленського та українського народу", - заявив Разумков.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує збільшити витрати на виплату пенсій, а також зарплат силовикам.

В Україні пенсії військовим зросли більше всього після підвищення соцстандартів.

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