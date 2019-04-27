Три рейси з Херсона в Стамбул скасували в травні

Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 3 з 40 рейсів "Херсон – Стамбул" у травні.

Про це Українським Новинам повідомив представник аеропорту "Херсон".

Повідомляється, що скасування вильотів пов'язане з тимчасовим припиненням експлуатації літаків Boeing 737 MAX після катастрофи пасажирського літака цієї моделі в Ефіопії.

Також за словами директора аеропорту Віталія Кучерука, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) повідомила аеропорт "Херсон" про скасування денних рейсів з Херсона до Києва з середини травня по середину липня.

На рейсах "Херсон – Київ" використовувалися літаки Boeing 737 MAX.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що в 2019 Turkish Airlines запустить прямий рейс з Києва в Бодрум.

З Миколаєва почав літати рейс в Шарм-Ель-Шейх.

Раніше турецька авіакомпанія скасувала 3 рейси в Україні, 150 людина не могла потрапити додому.