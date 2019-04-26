9 травня "Інтер" проведе телемарафон "Наша Перемога"

9 Травня на "Інтері" розпочнеться о 7:00 з багатогодинного телемарафону "Наша Перемога", ведучими якого будуть Анастасія Даугуле і Роман Кадемін.

Про це повідомила прес-служба телеканалу.

Телеглядачів чекають ексклюзивні сюжети і зворушливі історії ветеранів Великої Вітчизняної війни. В рамках марафону відбудуться прямі включення з різних міст України, щоб показати, як наша країна святкує День Перемоги. А також – трансляція акції "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" з Києва, під час якої люди пройдуть маршем пам'яті з фотографіями своїх родичів-фронтовиків.

О 15:00 в ефірі каналу – прем'єра 6-серійної військової драми "Ні кроку назад!". В анонсі серіалу говориться: "Дівчаткам, які віддали свої життя за Перемогу, присвячується..." Це неймовірна історія про сім смертей і одне велике кохання сільської дівчини Тошки Литкиної, яка пішла на війну Гітлера вбивати... і перемогла! У головних ролях – Валентина Попова, Гела Месхі, Марія Шукшина, Федір Гурінець, Анастасія Зюркалова, Шорена Шонія. Режисери – Дмитро Сорокін, Жора Фероренко.

О 20:30 дивіться головна подія дня на "Інтері" – великий концерт "Перемога. Одна на всіх". Телеглядачів чекає справжнє свято з яскравими постановками та несподіваними творчими рішеннями. Улюблені військові пісні і сучасні твори про війну прозвучать у виконанні популярних українських артистів. Серед учасників концерту – Таїсія Повалій, Ірина Білик, Надія Мейхер, Володимир Гришко, Злата Огневич, Віталій Козловський, Міла Нітіч, Влад Ситник, Андрій Кравчук, Наталія Бучинська, Сергій Гладир, Наталія Валевська, Іван Березовський, Аліна Башкіна, групи "Брати Карамазови", "Авіатор", "Анна-Марія".

Всього в концерті 29 номерів. Кожен з них – окрема історія зі своєю драматургією. Знамениті пісні про війну зазвучать по-новому завдяки сучасним аранжуванням, незвичайним постановок і спецефектів.

А о 23:00 "Інтер" покаже прем'єру документального проекту "Люди Перемоги. Наше діло праве!", героями якого стали ветерани, чиї історії увійшли в четвертий том унікальної книги-фотоальбому "Люди Перемоги", який побачив світ напередодні 9 Травня.