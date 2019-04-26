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26 квітня 2019, пʼятниця, 22:21 44
Суспільство 2019-04-27T12:45:03+03:00
Українські Новини
Чоловік вкрав 2,2 млн гривень благодійних коштів у Кіровоградській області

Чоловік вкрав 2,2 млн гривень благодійних коштів у Кіровоградській області

30-річний житель Кіровоградської області знаходив жертв в соціальних мережах або по телевізійних сюжетів. Фото: cyberpolice
30-річний житель Кіровоградської області знаходив жертв в соціальних мережах або по телевізійних сюжетів. Фото: cyberpolice

Працівники Придніпровського управління департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Кіровоградської області викрили чоловіка в крадіжці 2,2 млн гривень благодійних коштів.

Про це йдеться в повідомленні департаменту кіберполіції, передають Українські Новини.

Підозрюваний 30-річний житель Кіровоградської області знаходив жертв у соціальних мережах або за телевізійними сюжетами про збір грошей на лікування дітей і тяжкохворих.

Правоохоронці задокументували близько 40 випадків його злочинів.

Поліцейські встановили, що зловмисник за однією зі своїх численних схем блокував роботу сім-карт потерпілих, а потім, замінивши номер, до якого було підв'язано карту, діставав доступ до мобільного банкінгу і знімав гроші з рахунку.

Якщо сім-карта не була підв'язаною до жодної платіжної картки, шахрай входив у акаунт потерпілого в соціальних мережах і, використовуючи розділ "забув пароль", міняв установлений користувачем пароль.

Далі він продовжував листування з громадянами, які хотіли пожертвувати гроші, і вказував підконтрольні йому реквізити для пересилання коштів.

Усі фінансові операції шахрай записував на окремому аркуші паперу.

Так, згідно з наявними записами, тільки в одної з сімей він викрав 50 000 гривень, призначених на лікування.

Співробітники кіберполіції обшукали будинок злочинця.

Вони вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, велику кількість сім-карт і блокнот із записами.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Шахраєві загрожує до 8 років ув'язнення.

30-річний житель Кіровоградської області знаходив жертв в соціальних мережах або по телевізійних сюжетів. Фото: cyberpolice30-річний житель Кіровоградської області знаходив жертв в соціальних мережах або по телевізійних сюжетів. Фото: cyberpolice

Як повідомляли Українські Новини, шахраї обікрали українців на 10 млн гривень при продажу автомобілів.

До цього хакери зламали мережу дипкоммуникацій Євросоюзу і три роки викрадали інформацію

Раніше хакери розкрили дані 47 тисяч українських користувачів Facebook.

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