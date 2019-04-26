Чоловік вкрав 2,2 млн гривень благодійних коштів у Кіровоградській області

Працівники Придніпровського управління департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Кіровоградської області викрили чоловіка в крадіжці 2,2 млн гривень благодійних коштів.\r\nПро це йдеться в повідомленні департаменту кіберполіції, передають Українські Новини.\r\nПідозрюваний 30-річний житель Кіровоградської області знаходив жертв у соціальних мережах або за телевізійними сюжетами про збір грошей на лікування дітей і тяжкохворих.\r\nПравоохоронці задокументували близько 40 випадків його злочинів.\r\nПоліцейські встановили, що зловмисник за однією зі своїх численних схем блокував роботу сім-карт потерпілих, а потім, замінивши номер, до якого було підв'язано карту, діставав доступ до мобільного банкінгу і знімав гроші з рахунку.\r\nЯкщо сім-карта не була підв'язаною до жодної платіжної картки, шахрай входив у акаунт потерпілого в соціальних мережах і, використовуючи розділ "забув пароль", міняв установлений користувачем пароль.\r\nДалі він продовжував листування з громадянами, які хотіли пожертвувати гроші, і вказував підконтрольні йому реквізити для пересилання коштів.\r\nУсі фінансові операції шахрай записував на окремому аркуші паперу.\r\nТак, згідно з наявними записами, тільки в одної з сімей він викрав 50 000 гривень, призначених на лікування.\r\nСпівробітники кіберполіції обшукали будинок злочинця.\r\nВони вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, велику кількість сім-карт і блокнот із записами.\r\nПоліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.\r\nШахраєві загрожує до 8 років ув'язнення.\r\n30-річний житель Кіровоградської області знаходив жертв в соціальних мережах або по телевізійних сюжетів. Фото: cyberpolice\r\nЯк повідомляли Українські Новини, шахраї обікрали українців на 10 млн гривень при продажу автомобілів.\r\nДо цього хакери зламали мережу дипкоммуникацій Євросоюзу і три роки викрадали інформацію\r\nРаніше хакери розкрили дані 47 тисяч українських користувачів Facebook.