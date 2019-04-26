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26 квітня 2019, пʼятниця, 21:54 37
Суспільство 2019-04-27T12:45:03+03:00
Українські Новини
Українські полярники розповіли, як святкуватимуть Великдень

Українські полярники розповіли, як святкуватимуть Великдень

Каплиця в Антарктиді на станції
Каплиця в Антарктиді на станції "Академік Вернадський".Фото: UAC.GOV.UA

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" відзначатимуть Великдень у вишиванках у капличці, куди привезли копію томосу про автокефалію ПЦУ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного антарктичного наукового центру.

"Зимівники на станції "Академік Вернадський" готуються до Великодня. Напередодні кухар Богдан Паламарчук спік для кожного учасника команди по духмяній пасці і приготував м’ясні страви та копчення до святкового столу. А лікар Наталя Бабій і начальник експедиції Ігор Дикий провели для всіх бажаючих майстер-клас із розписування писанок справжніми писачками, які вони спеціально привезли в Антарктиду з "великої землі". Звісно, в кожній команді, є представники різних віросповідань, однак основне правило зимівки – це взаємоповага, взаємовиручка і взаєморозуміння. Тому Великдень, одне з найвеличніших сакральних свят, яка, до речі, відзначається на державному рівні, ми на станції святкуємо усі разом", – розповідає керівник експедиції Ігор Дикий.

За його словами, спеціально для такого випадку багато хто з полярників узяв з собою в Антарктиду вишиванки.

На свято команда полярників очікує відлиги до нуля градусів та випадання мокрого снігу.

У неділю віруючі зберуться у капличці рівноапостольного князя Володимира, де віднедавна зберігається копія Томоса, яку передав полярникам предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

Це перше свято, яке відзначатиметься у капличці відтоді, як вона перейшла в лоно ПЦУ. На початку квітня за перехід проголосували 36 осіб: зимівники 23-ої та 24-ої Українських антарктичних експедицій, а також науковці з сезонного загону, які перебували в той час на станції "Академік Вернадський".

Як повідомляли Українські Новини, українських полярників в Антарктиду відправили в експериментальній української продукції.

На конкурс з відбору полярників на станцію "Вернадський" подали рекордну кількість заяв.

Тим часом на станції "Академік Вернадський" вперше проведуть реконструкцію і виконають "мрію" полярників.

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