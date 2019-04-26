У Києві в тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування

Інспектор з паркування в Києві. Фото: facebook/davtyan.dmytro

Інспектор з паркування в Києві. Фото: facebook/davtyan.dmytro

На вулицях Києва в тестовому режимі почав працювати інспектори з паркування.

Про це заступник голови КМДА Дмитро Давтян написав на своїй сторінці в Facebook.

Зараз завдання інспекторів обмежуються попередженням водіїв про порушення.

"Пізніше інспектори зможуть також виписувати штрафи та ініціювати евакуацію автопорушників на штрафмайданчик. Через кілька тижнів ми представимо перші результати їх роботи і розповімо більше про функції та повноваження", - написав Давтян.

Інспектор з паркування в Києві. Фото: facebook/davtyan.dmytro

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пасажири трамвая штовхали неправильно припарковане авто.

До цього у Києві пасажири трамвая штовхали авто, припарковане на рейках.

Раніше в Києві пасажири штовхали тролейбус на нечищеному схилі.