У Києві в тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування

На вулицях Києва в тестовому режимі почав працювати інспектори з паркування.\r\nПро це заступник голови КМДА Дмитро Давтян написав на своїй сторінці в Facebook.\r\nЗараз завдання інспекторів обмежуються попередженням водіїв про порушення.\r\n"Пізніше інспектори зможуть також виписувати штрафи та ініціювати евакуацію автопорушників на штрафмайданчик. Через кілька тижнів ми представимо перші результати їх роботи і розповімо більше про функції та повноваження", - написав Давтян.\r\n\r\n\r\nІнспектор з паркування в Києві. Фото: facebook\/davtyan.dmytro\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві пасажири трамвая штовхали неправильно припарковане авто.\r\nДо цього у Києві пасажири трамвая штовхали авто, припарковане на рейках.\r\nРаніше в Києві пасажири штовхали тролейбус на нечищеному схилі.