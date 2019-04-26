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26 квітня 2019, пʼятниця, 21:15 29
Політика 2019-04-27T12:45:04+03:00
Українські Новини
Суд заборонив роботу комісії з відбору кандидатів у судді ЄСПЛ від України

Суд заборонив роботу комісії з відбору кандидатів у судді ЄСПЛ від України

ЄСПЛ. Фото:
ЄСПЛ. Фото: "УП"

Окружний адміністративний суд Києва розгдянув позов щодо роботи комісії з відбору кандидатів у судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Окружного суду, передають Українські Новини.

Зокрема 26 квітня суд ухвалив заборонити конкурсній комісії приймати документи від осіб, що бажають узяти участь у конкурсі, проводити тестування, співбесіди, а також дії з відбору кандидатів, формувати і опубліковувати списки на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

Також суд заборонив голові комісії Наталії Кузнецовій репрезентувати список кандидатів до Міністерства закордонних справ для його внесення в установленому порядку в Раду Європи, а також проводити цей конкурс.

Крім того, МЗС заборонено проводити тестування щодо визначення рівня володіння учасниками конкурсу офіційними мовами Ради Європи.

Суд ухвалив, що процедура проведення конкурсу, а саме визначені комісією терміни для проведення конкурсу, порушує рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи, тим самим не відповідаючи міжнародним стандартам.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Президент Петро Порошенко створив конкурсну комісію для обрання судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України.

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