Екс-голову правління столичного банку затримали

Поліція затримала екс-голову правління столичного банку за підозрою в розтраті 32 мільйонів гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції, передають Українські Новини.\r\nПоліція встановила, що екс-головою був укладений договір з компанією про відкриття відновлюваної відкличний кредитної лінії.\r\nЦе дозволило клієнту неодноразово отримувати та погашати суму кредиту в межах встановленого ліміту, понад 1,2 мільйона доларів США.\r\nОтримавши кредитні кошти, представники компанії вивели їх за межі України.\r\nВони перерахували кошти на рахунок компанії-нерезидента з допомогою фіктивного договору про постачання товару.\r\nЧерез розтрату екс-голова Фонду гарантування вкладів ввів у банк тимчасову адміністрацію.\r\nПоліція повідомила екс-голові правління банку про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.\r\nТакож до суду буде направлено клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, арбітражному керуючому Одеської ТЕЦ повідомили про підозру у розтраті 28 млн грн держкоштів.\r\nРаніше "Укроборонпром" звільнив директора Львівського бронетанкового заводу Тимківа за розтрату майже 30 мільйонів гривень.