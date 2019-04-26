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26 квітня 2019, пʼятниця, 19:20 42
Політика 2019-04-27T13:15:04+03:00
Українські Новини
Екс-голову правління столичного банку затримали

Екс-голову правління столичного банку затримали

Поліція затримала екс-голову правління столичного банку за підозрою в розтраті 32 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції, передають Українські Новини.

Поліція встановила, що екс-головою був укладений договір з компанією про відкриття відновлюваної відкличний кредитної лінії.

Це дозволило клієнту неодноразово отримувати та погашати суму кредиту в межах встановленого ліміту, понад 1,2 мільйона доларів США.

Отримавши кредитні кошти, представники компанії вивели їх за межі України.

Вони перерахували кошти на рахунок компанії-нерезидента з допомогою фіктивного договору про постачання товару.

Через розтрату екс-голова Фонду гарантування вкладів ввів у банк тимчасову адміністрацію.

Поліція повідомила екс-голові правління банку про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Також до суду буде направлено клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного.

Як повідомляли Українські Новини, арбітражному керуючому Одеської ТЕЦ повідомили про підозру у розтраті 28 млн грн держкоштів.

Раніше "Укроборонпром" звільнив директора Львівського бронетанкового заводу Тимківа за розтрату майже 30 мільйонів гривень.

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