Відео дня: в Харкові ультрас відсвяткували п'яту річницю всесвітньо відомої пісні про Путіна

Харківські ультрас проводять марш на честь п'ятої річниці відомої всьому світу кричалки про президента Росії Володимира Путіна.\r\nПро це йдеться на сторінці Darkhunter в соціальній мережі Facebook.\r\n"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".\r\n"Славетні ультраси харківського Металіста вирішили нагадати хто такий Путін як і 5 років тому. Після чого їх пісня стала світовим хітом" - розповіли організатори.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=fR8a18WeMJE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=55WvL2BWKqQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Gx0e1_MqQNQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНагадаємо, у 2016 році сирійці і українці побраталися і зустріли російського президента в Берліні гімном ультрас "Путін Ху...ло". \r\nВ 2014 році в Тбілісі пройшла акція проти Путіна. Учасники акції багаторазово скандували "Путін – х...ло" і співали популярну однойменну пісню.\r\nТакож у 2014 році українські астрономи спільно з міжнародними колегами на прохання одеських активістів назвали зірку на честь відомої народної пісні" Путін-Х**ло! "(Putin-Huilo!)\r\n