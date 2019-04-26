30.04.19 12:00 Прес-конференція: "У Києві відбудеться новий турнір зі змішаних бойових мистецтв "FIGHT KINGS"

30 квітня 2019 року, о 12:00, в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Під егідою Федерації Професійного ММА України в Києві відбудеться новий турнір зі змішаних бойових мистецтв "FIGHT KINGS"\r\nКонтекст заходу: \r\nУ ММА України склалася вкрай негативна ситуація в області організації, проведення, суддівства та медичного супроводу змагань зі змішаних бойових мистецтв.\r\nТак, суддями і рефері на комерційних турнірах є самі організатори (WWFC), що постійно призводить до підсуджуванню, витягування "своїх" спортсменів організаторами (що показав минулий Кубок президента з самбо).\r\nНезадовільною і формальною є і сфера контролю здоров'я виступаючих в такому жорсткому і видовищному виді єдиноборств як ММА спортсменів: бійці не показують довідок про стан свого здоров'я, а нерідко перевірки стану перед поєдинком обмежуються словестним опитуванням рівня "нормальне самопочуття?".\r\nФедерація Професійного ММА України була створена в 2018 році. Її основне завдання - регламентувати проведення турнірів по ММА в Україні, забезпечувати професійне, об'єктивне та неупереджене суддівство, задати високі стандарти медичного супроводу змагань і станом здоров'я виступаючих в ММА спортсменів.\r\nЗ цією метою в Києві відбудеться новий турнір з ММА "FIGHT KINGS", покликаний продемонструвати спорстменам і глядачам той рівень організації та проведення змагань, якому повинні відповідати всі змагання з ММА - самому динамічному, видовищному і жорсткому виді єдиноборств.\r\n Учасники: \r\n\r\nСорока Володимир, Президент Федерації;\r\nБукатін Павло, головний рефері ФПММАУ;\r\nВасильєв Костянтин, матчмейкер промоутерської кампанії FIGHT KINGS;\r\n Батока Дмитро, професійний боєць ММА;\r\nЗаєць Олексій, професійний боєць ММА.\r\n\r\nАкредитація журналістів: 093 975 56 84 або tuzhanskaya@ukranews.com \r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.