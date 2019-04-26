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26 квітня 2019, пʼятниця, 18:32 12
Прес-центр 2019-04-27T08:00:04+03:00
Українські Новини
30.04.19 12:00 Прес-конференція: "У Києві відбудеться новий турнір зі змішаних бойових мистецтв "FIGHT KINGS"

30.04.19 12:00 Прес-конференція: "У Києві відбудеться новий турнір зі змішаних бойових мистецтв "FIGHT KINGS"

30 квітня 2019 року, о 12:00, в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Під егідою Федерації Професійного ММА України в Києві відбудеться новий турнір зі змішаних бойових мистецтв "FIGHT KINGS"

Контекст заходу:

У ММА України склалася вкрай негативна ситуація в області організації, проведення, суддівства та медичного супроводу змагань зі змішаних бойових мистецтв.

Так, суддями і рефері на комерційних турнірах є самі організатори (WWFC), що постійно призводить до підсуджуванню, витягування "своїх" спортсменів організаторами (що показав минулий Кубок президента з самбо).

Незадовільною і формальною є і сфера контролю здоров'я виступаючих в такому жорсткому і видовищному виді єдиноборств як ММА спортсменів: бійці не показують довідок про стан свого здоров'я, а нерідко перевірки стану перед поєдинком обмежуються словестним опитуванням рівня "нормальне самопочуття?".

Федерація Професійного ММА України була створена в 2018 році. Її основне завдання - регламентувати проведення турнірів по ММА в Україні, забезпечувати професійне, об'єктивне та неупереджене суддівство, задати високі стандарти медичного супроводу змагань і станом здоров'я виступаючих в ММА спортсменів.

З цією метою в Києві відбудеться новий турнір з ММА "FIGHT KINGS", покликаний продемонструвати спорстменам і глядачам той рівень організації та проведення змагань, якому повинні відповідати всі змагання з ММА - самому динамічному, видовищному і жорсткому виді єдиноборств.

Учасники:

  • Сорока Володимир, Президент Федерації;
  • Букатін Павло, головний рефері ФПММАУ;
  • Васильєв Костянтин, матчмейкер промоутерської кампанії FIGHT KINGS;
  • Батока Дмитро, професійний боєць ММА;
  • Заєць Олексій, професійний боєць ММА.

Акредитація журналістів: 093 975 56 84 або tuzhanskaya@ukranews.com

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.
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