30.04.19 12:00 Прес-конференція: "У Києві відбудеться новий турнір зі змішаних бойових мистецтв "FIGHT KINGS"

30 квітня 2019 року, о 12:00, в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Під егідою Федерації Професійного ММА України в Києві відбудеться новий турнір зі змішаних бойових мистецтв "FIGHT KINGS"

Контекст заходу:

У ММА України склалася вкрай негативна ситуація в області організації, проведення, суддівства та медичного супроводу змагань зі змішаних бойових мистецтв.

Так, суддями і рефері на комерційних турнірах є самі організатори (WWFC), що постійно призводить до підсуджуванню, витягування "своїх" спортсменів організаторами (що показав минулий Кубок президента з самбо).

Незадовільною і формальною є і сфера контролю здоров'я виступаючих в такому жорсткому і видовищному виді єдиноборств як ММА спортсменів: бійці не показують довідок про стан свого здоров'я, а нерідко перевірки стану перед поєдинком обмежуються словестним опитуванням рівня "нормальне самопочуття?".

Федерація Професійного ММА України була створена в 2018 році. Її основне завдання - регламентувати проведення турнірів по ММА в Україні, забезпечувати професійне, об'єктивне та неупереджене суддівство, задати високі стандарти медичного супроводу змагань і станом здоров'я виступаючих в ММА спортсменів.

З цією метою в Києві відбудеться новий турнір з ММА "FIGHT KINGS", покликаний продемонструвати спорстменам і глядачам той рівень організації та проведення змагань, якому повинні відповідати всі змагання з ММА - самому динамічному, видовищному і жорсткому виді єдиноборств.

Учасники:

Сорока Володимир , Президент Федерації;

, Президент Федерації; Букатін Павло , головний рефері ФПММАУ;

, головний рефері ФПММАУ; Васильєв Костянтин , матчмейкер промоутерської кампанії FIGHT KINGS;

, матчмейкер промоутерської кампанії FIGHT KINGS; Батока Дмитро , професійний боєць ММА;

, професійний боєць ММА; Заєць Олексій, професійний боєць ММА.

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