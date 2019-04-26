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26 квітня 2019, пʼятниця, 18:07 40
Суспільство 2019-04-27T13:15:04+03:00
Українські Новини
Жителі окупованого Донбасу заборгували 3,8 млрд гривень за воду

Жителі окупованого Донбасу заборгували 3,8 млрд гривень за воду

Водопостачання. Фото: pixabay
Водопостачання. Фото: pixabay

Заборгованість мешканців окупованих територій за послуги водопостачання та водовідведення перед комунальним підприємством "Вода Донбасу" досягла 3,8 мільярда гривень.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, передають Українські Новини.

Повідомляється, що ця заборгованість стала причиною відключення водоканалів від електрики.

"Окуповані території споживають близько 75% від загального обсягу води, що надходить до населених пунктів Донбасу. З 1250000 кубометрів, які щодня постачають на ці території, споживається там близько 950 000 кубометрів. Частина води взагалі не враховується. З 2014 року борг окупованих територій за водопостачання становить близько 3,8 мільярда гривень", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що через борги за спожиту воду перед "Водою Донбасу", комунальне підприємство поки не може знайти нового постачальника електроенергії.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів України в грудні 2018 року призначив Державне підприємство (ДП) "Укрінтеренерго" постачальником "останньої надії" на всій території України.

Раніше повідомлялося, що для вирішення цієї проблеми Кабінет Міністрів України видав постанову від 27 березня 2019 року №200-р і рекомендував "Укрінтеренерго" укласти договори про постачання електричної енергії за вільними цінами з усіма споживачами, постачання яким здійснювалося з 1 січня 2019 постачальником "останньої надії", за умови відсутності у зазначених споживачів укладених з 1 квітня 2019 договорів поставки електроенергії з іншим електропостачальниками.

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