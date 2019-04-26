Старий Шулявській міст повністю демонтовано, розпочато будівництво нового, - Кличко

Будівництво Шулявського шляхопроводу триває, і місто зробить все, щоб воно продовжувалось.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у коментарі журналістам, повідомляє прес-служба мера.

"Наразі конструкції старого Шулявського шляхопроводу вже демонтовані, і розпочинається будівництво нового шляхопроводу. Наскільки я знаю, до підрядника висунув претензії Антимонопольний комітет, - зазначив Кличко. - Але місто зробить все можливе, щоб у жодному разі будівництво не зупинилось", - сказав мер столиці.

Він додав, що у випадку, коли вчинятимуться дії, що можуть спричинити призупинення робіт зі зведення мосту, міська влада розглядатиме їх, як диверсію та роботу на шкоду київській громаді.

"Ми робимо все, що від нас залежить, аби будівництво продовжувалось. І сподіваємося, що всі інші структури будуть підтримувати місто і не гальмуватимуть процес зведення такого важливого для столиці інфраструктурного об'єкту", - наголосив Віталій Кличко.