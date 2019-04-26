Зеленський та Рубан виїхали з України, а СБУ тепер розслідує анонімки

Зеленський поїхав до Туреччини на два дні. Офіційно – щоб відпочити, неофіційно – у Туреччині проходить запис "95 кварталу", де він виступає режисером. Прем'єра у вівторок 30-го. Головна інтрига, чи вийде він на сцену як обраний президент чи утримається. Є і конспірологічна версія: Зеленський поїхав до Туреччини, щоб злітати до Ізраїлю до свого партнера Коломойського. Пересадку не зможуть відстежити спецслужби Порошенка, які ведуть стеження за Зеленським.

Підтримка Коломойського стане в нагоді Зеленському, так як за тиждень він отримав кілька відчутних ударів. У Раді поки немає більшості під Зеленського, тому інавгурацію можуть призначити на кінець травня, коли закінчиться термін для розпуску парламенту. Зеленський вже звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів.

ЗМІ пишуть, що вірогідним переможцем парламентських виборів стане Юрій Бойко, який посів лише четверте місце в президентській гонці. Він активно бореться проти суперечливого мовного закону, обіцяє винести його на розгляд ПАРЄ та віддати на аналіз до "Венеціанської комісії".

Співучасник "справи Савченко" Володимир Рубан несподівано виїхав до Польщі. Це законно, так як суд не прийняв щодо нього жодних запобіжних заходів, а термін попередніх минув. Кажуть, що він поїхав до дітей.

Грицак несподівано повернув до СБУ практику роботи з усними та письмовими анонімками. Тепер їх не лише реєструють, але й розслідують, як це було в радянські часи. Добре, що поки не розстрілюють :)

В Києві "на ура" пройшла прем'єра "Месників", а Google під неї зробив пасхалку – рукавичкою нескінченності Таноса тепер можна стерти половину пошукової видачі.

На Великдень буде дождливо, а у неділю на Майдані в Києві запустять фонтани.

Не забудьте послухати нову неймовірно смішну пісню Слєпакова про зачіску дружини.

Приємних вихідних і свят!

Допомогти нам можна тут.