Фракція ОБ звинуватила віце-спікера Сироїд у зриві виступу нардепа щодо трагедії 2 травня в Одесі

Народного депутата від очолюваної Вадимом Новинським фракції "Опозиційний блок" (ОБ) Ігоря Шурму під час виступу у парламенті заступник голови Верховної Ради України Оксана Сыроид позбавила слова, вимкнувши мікрофон під час його виступу про трагедію 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це йдеться в заяві, яка опублікована на сторінці фракції в соціальній мережі Facebook.

"Грубо порушивши ч. 1 п. 10 ст. 28 Закону України "Про Регламент Верховної Ради", яка прямо забороняє головуючому переривати виступ народних депутатів, Оксана Сироїд заборонила представнику "Опозиційного блоку" продовжити виступ і озвучити позицію фракції про необхідність розслідувати Одеську трагедію 2 травня 2014 року, покарати вбивць 48 загиблих одеситів, а також висловити співчуття родичам загиблих", - йдеться у заяві.

Фракція ОБ переконана, що замовчування трагедії та непокарані вбивства в Одесі є співучастю в злочині проти людяності. "Зловживаючи повноваженнями ведучого засідання парламенту, Оксана Сироїд перешкоджала депутатській діяльності народного депутата, перешкодивши Ігорю Шурмі оголосити депутатські звернення до правоохоронців про звіт щодо розслідування трагедії та Уповноваженого ВР з прав людини про забезпечення порушеного права на доступ до правосуддя для сімей загиблих. Віце-спікер парламенту грубо порушила присягу народного депутата та ст. 88 Конституції України, яка зобов'язує головуючого суворо дотримуватися Закону України "Про Регламент Верховної Ради", - йдеться в тексті.

"Коли народному депутату не дають можливість говорити про наболіле, люди повинні задуматися, кому вони довірили владу 5 років тому. Це неповага до одеської трагедії українського народу", - заявив сам Шурма, коментуючи інцидент.

Раніше під час виступу з парламентської трибуни нардеп Шурма нагадав про річницю кривавої трагедії в Одесі. "День, який ми не маємо права забути - 2 травня 2014 року, день жахливої пожежі в одеському Будинку профспілок, коли загинули 48 наших співгромадян. 26 дітей залишилися сиротами, 45 учасників мирного протесту досі утримуються під арештом, сім'ї загиблих позбавлені будь-якої допомоги держави, а головне – віри в справедливість та правосуддя у власній країні", - заявив Шурма.

"Вимкніть мікрофон. Загальновідомий факт, що передвісником подій в Одесі був російський десант з Росії та Придністров'я, тому Ви маєте право говорити лише про те, що не роз'єднує українців або я закрию засідання", - заявила Оксана Сироїд. У результаті народний депутат від опозиційної фракції не зміг завершити свій виступ.