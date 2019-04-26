Через глобальне потепління в океанах посилився вітер, а хвилі стали вище

Останні 30 років по всьому світу вчені відзначають збільшення середньої висоти хвилі і швидкості вітру над морями. Про це повідомляє The Guardian.

Найсильніше клімат змінився відбулися в Південному океані: швидкість вітру там посилилися на 8% (на 1,5 метрів в секунду), а хвилі зросли на 5% (30 сантиметрів). "Це збільшення може здатися не дуже істотною, але якщо тенденція продовжиться, такі зміни клімату матимуть серйозні наслідки", – говорить автор дослідження Ян Янг з Університету Мельбурна.

Збільшення висоти хвиль може призвести до повеней і розмивання прибережних зон, а також до пошкодження офшорних вітряних електростанцій.

Нагадаємо, вже в найближчі 100 років Земля може залишитися без шарувато-купчастих хмар, захищають нашу планету від перегрівання.

Раніше в Брюсселі десятки тисяч школярів вийшли на акцію протесту на захист клімату.

До цього стало відомо, що льодовики Гренландії тануть в 4 рази швидше.