Росія зняла санкції з колишнього мера Києва Леоніда Черновецького і його сина

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову уряду, згідно з яким четверо громадян України виключаються з списку осіб, щодо яких вводилися спеціальні економічні заходи. Про це повідомляється на сайті Державної системи правової інформації РФ.

Серед виключених з санкційного списку значаться колишній мер Києва Леонід Черновецький і його син Степан.

А тим часом, Україна ввела санкції проти помічника Путіна і "голови "ЛНР" Пасічника.

Тим часом, Україна ввела санкції проти понад тисячі фізичних та юридичних осіб.

Раніше ЄС продовжив індивідуальні санкції за загрозу територіальній цілісності України.