підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
26 квітня 2019, пʼятниця, 16:13 35
Азія 2019-04-27T13:00:09+03:00
Українські Новини
Росія зняла санкції з колишнього мера Києва Леоніда Черновецького і його сина

Росія зняла санкції з колишнього мера Києва Леоніда Черновецького і його сина

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову уряду, згідно з яким четверо громадян України виключаються з списку осіб, щодо яких вводилися спеціальні економічні заходи. Про це повідомляється на сайті Державної системи правової інформації РФ.

Серед виключених з санкційного списку значаться колишній мер Києва Леонід Черновецький і його син Степан.

А тим часом, Україна ввела санкції проти помічника Путіна і "голови "ЛНР" Пасічника.

Тим часом, Україна ввела санкції проти понад тисячі фізичних та юридичних осіб.

Раніше ЄС продовжив індивідуальні санкції за загрозу територіальній цілісності України.

Більше новин про: Санкції проти Росії Санкції проти України Леонід Черновецький

Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok