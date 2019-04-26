Росія зняла санкції з колишнього мера Києва Леоніда Черновецького і його сина

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову уряду, згідно з яким четверо громадян України виключаються з списку осіб, щодо яких вводилися спеціальні економічні заходи. Про це повідомляється на сайті Державної системи правової інформації РФ.\r\nСеред виключених з санкційного списку значаться колишній мер Києва Леонід Черновецький і його син Степан.\r\nА тим часом, Україна ввела санкції проти помічника Путіна і "голови "ЛНР" Пасічника.\r\nТим часом, Україна ввела санкції проти понад тисячі фізичних та юридичних осіб.\r\nРаніше ЄС продовжив індивідуальні санкції за загрозу територіальній цілісності України.