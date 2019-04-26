Парусна агама народилася в Миколаївському зоопарку

Дитинча парусної агами (Hydrosaurus amboinensis) народилося в Миколаївському зоопарку.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник адміністрації зоопарку.\r\nДитинча агами з'явилося після 113-денної інкубації.\r\nЗараз його розміщено у спеціальному контейнері для утримання.\r\nПарусна агама поширена на Філіппінських островах, островах Нова Гвінея, Сулавесі, Молуккських островах.\r\nПоселяється зазвичай у заростях рослин уздовж річок.\r\nХарактерна особливість ящірки - шкіряні складки на хвості, схожі на вітрила.\r\nПриродна популяція парусних ящірок у природному середовищі існування під загрозою зникнення.\r\nУ природі агама живе близько 15 років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в одеському біопарку народився жираф рідкісного виду, а в Бангладеші народився унікальний бенгальський тигр-альбінос.\r\nТакож до Дня закоханих зоопарк запропонував назвати найотруйнішу змію на честь колишнього партнера.