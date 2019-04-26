Парусна агама народилася в Миколаївському зоопарку

Життя

Дитинча парусної агами (Hydrosaurus amboinensis) народилося в Миколаївському зоопарку.

Про це Українським Новинам повідомив представник адміністрації зоопарку.

Дитинча агами з'явилося після 113-денної інкубації.

Зараз його розміщено у спеціальному контейнері для утримання.

Парусна агама поширена на Філіппінських островах, островах Нова Гвінея, Сулавесі, Молуккських островах.

Поселяється зазвичай у заростях рослин уздовж річок.

Характерна особливість ящірки - шкіряні складки на хвості, схожі на вітрила.

Природна популяція парусних ящірок у природному середовищі існування під загрозою зникнення.

У природі агама живе близько 15 років.

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