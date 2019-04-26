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26 квітня 2019, пʼятниця, 16:48 112
Життя 2019-04-27T12:45:07+03:00
Українські Новини
Парусна агама народилася в Миколаївському зоопарку

Парусна агама народилася в Миколаївському зоопарку

Парусна агама. Фото: Exolife
Парусна агама. Фото: Exolife

Дитинча парусної агами (Hydrosaurus amboinensis) народилося в Миколаївському зоопарку.

Про це Українським Новинам повідомив представник адміністрації зоопарку.

Дитинча агами з'явилося після 113-денної інкубації.

Зараз його розміщено у спеціальному контейнері для утримання.

Парусна агама поширена на Філіппінських островах, островах Нова Гвінея, Сулавесі, Молуккських островах.

Поселяється зазвичай у заростях рослин уздовж річок.

Характерна особливість ящірки - шкіряні складки на хвості, схожі на вітрила.

Природна популяція парусних ящірок у природному середовищі існування під загрозою зникнення.

У природі агама живе близько 15 років.

Як повідомляли Українські Новини, в одеському біопарку народився жираф рідкісного виду, а в Бангладеші народився унікальний бенгальський тигр-альбінос.

Також до Дня закоханих зоопарк запропонував назвати найотруйнішу змію на честь колишнього партнера.

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