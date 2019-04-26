Слєпаков представив гумористичну пісню про нову стрижку і сімейне життя

Російський комедійний актор і виконавець пісень Семен Слєпаков випустив нову композицію, присвячену сімейному життя та побутовим проблемам, які можуть виникнути в одружених людей.

Відповідне відео опубліковане на офіційному каналі виконавця в YouTube.

У пісні в гумористичній формі, притаманній Слепакову, обігруються стереотипи стосунків між подружньою парою, коли чоловік не помічає нову стрижку своєї дружини навіть після численних натяків.

Далі - згідно з сюжетом - між подружжям виникає конфлікт, внаслідок якого з обох сторін "сипляться" образи на адресу один одного і навіть погрози.

Водночас нова композиція має досить несподівану кінцівку, де чоловік все ж таки зізнається дружині в коханні і каже, що помітив її нову стрижку, після чого пара "дивилася на дивані серіал про Джона Сноу".

Як повідомляли Українські Новини, Семен Слєпаков у пісні пропонував призначити Кадирова тренером Росії з футболу.

Також Семен Слєпаков збирався їхати в тур по США "з Рашки-Лайняшки в Піндосію з любов'ю".

Раніше Слєпаков висміяв медведєвське "ви там тримайтеся" у пісні.