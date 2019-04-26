Можливо, людина просто не володіє інформацією, – секретар Конкурсної комісії НКРЕКП про заяву Абромавичуса

Замінити членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) можна лише через 3-місячний конкурс та лише у винятковому випадку.

Таку думку висловила секретар Конкурсної комісії з відбору членів НКРЕКП Світлана Голікова, коментуючи вчорашню заяву радника Володимира Зеленського Айвараса Абромавичуса про необхідність перезавантаження Антимонопольного комітету України (АМКУ) та НКРЕКП.

"Якщо людина подасть, припустимо, заяву про відставку, то на її місце, будь ласка, може бути оголошено конкурс, та протягом майже 3 місяців буде йти конкурсна процедура. Потім представлять 2 кандидатів Президенту, він буде обирати", - сказала вона.

Голікова вважає, що звільнити члена НКРЕКП можна лише у виняткових випадках: "Там є підстави, але вони досить обмежені. ...Їх практично не можна зараз звільнити, крім випадків, що визначені законом, коли є кримінальні справи або людина, не дай Бог, померла".

Світлана Голікова припускає, що заява Абромавичуса викликана або недоліком інформованості, або бажанням змінити законодавство.

"Я думаю, що вже трошки забулося, що відбувалося рік тому. Люди не були в цьому процесі, і преса не говорила про це. Тому, можливо, просто людина не володіє інформацією, ситуацією, що відбувається зараз з конкурсною комісією. А, можливо, є бажання змінити законодавство", - підсумувала секретар Конкурсної комісії.

Як повідомлялося, радник Володимира Зеленського і колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив про необхідність перезавантаження АМКУ та НКРЕКП.

Чинний склад НКРЕКП був призначений 30 травня 2017 року на конкурсній основі. Представники міжнародних організацій вітали прозорість проведеного конкурсу і професіоналізм кадрового складу регулятора. Зокрема, про це заявляли керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен і постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман.