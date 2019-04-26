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26 квітня 2019, пʼятниця, 14:56 24
Кабмін 2019-04-27T04:30:07+03:00
Українські Новини
Климпуш-Цинцадзе у березні отримала відрядні в три рази більше окладу

Климпуш-Цинцадзе у березні отримала відрядні в три рази більше окладу

Іванна Климпуш-Цинцадзе
Іванна Климпуш-Цинцадзе

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе за березень становила 44,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Климпуш-Цинцадзе в березні, становила 44 348 гривень, з них посадовий оклад - 7 698 гривень, надбавка за вислугу років - 924 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 6 543 гривні, індексація - 640 гривень, премія - 4 388 гривень, витрати - 24 156 гривень.

Сума утриманих податків становив 8 648 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Климпуш-Цинцадзе, становила 35 700 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Климпуш-Цинцадзе в 2018 отримала в подарунок від батьків будинок і 2 земділянки в Козині.

Також зарплата Климпуш-Цинцадзе за лютий перевищила оклад в чотири рази.

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