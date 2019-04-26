В липні буде відкрито новий вхід до Київського зоопарку з вулиці Зоологічної, – Кличко

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції столичного зоопарку. Наразі там здійснюють роботи в рамках першої черги.

Про це йдеться на веб-сайті мера Києва.

"Минуло року ми розпочали реконструкцію столичного зоопарку. Аби надати йому друге дихання – створити кращі умови утримання для тварин та зробити його більш відкритим та дружнім. Щоб у київському зоопарку не було кліток, а був відкритий простір. Ми хочемо зробити один з найкращих зоопарків в Європі. І консультуємося, залучаємо також і європейських фахівців" - сказав Кличко.



Реконструкція столичного зоопарку відбуватиметься у кілька черг. Зокрема, проект першої черги передбачає: реконструкцію озер біля входу з боку проспекту Перемоги, будівництво павільйону пеліканів, оглядового амфітеатру з приміщеннями громадських вбиралень, містка між озерами, альтанки над водоймою, будівництво павільйону та відкритих вольєрів приматів, будівництво нового входу з підземним акваріумом, будівництво універсального вольєру для птахів.



Так, у травні відвідувачі зоопарку зможуть оцінити готові озера зі скалами та водопадами, амфітеатр, пеліканник, здійснений благоустрій та озеленення території. А також родзинку зоопарку – скульптуру жирафа заввишки 15 метрів, яка зустрічатиме відвідувачів перед новим входом.



У липні планують презентувати і готовий універсальний вольєр для птахів. "Новий вхід ми також відкриємо у липні. Він знаходитиметься на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної, - зазначив мер. - У вересні будуть готові нові - на заміну старим - скульптури "Зубр" та "Леви", розміщені перед входом до Київського зоопарку", - додав він.



Як пояснив міський голова, скульптури були виконані з бетону і мідної окови, які з часом зруйнувалися. Нові скульптури встановлять перед новим входом до зоопарку.



Будівництво нового приматника планують завершити у червні наступного року. А влітку наступного року - закінчити весь обсяг робіт в рамках першої черги. Планують облаштувати у столичному зоопарку і паркінг для автомобілів та автобусів.



Наразі оголошено тендер на виконання проектних робіт по 2 та 3 чергах реконструкції зоопарку. Планується, що реконструкція зоопарку триватиме загалом близько чотирьох років.