"Київстар" та Міністерство освіти і науки України підписали меморандум про співпрацю

Взаємодія в рамках меморандуму передбачає розвиток інноваційного підприємництва серед молоді та впровадження сучасних методів навчання підприємницьким навичкамучнів у вищих навчальних закладах та школах.

Під час співробітництва буде реалізовано низку спільних проектів. Серед них - підтримка Всеукраїнського фестивалю інновацій, де Київстар виступає генеральним партнером конкурсу стартапів танадає свою експертизу у сфері інновацій. Крім того, компанія виділяє призовий фонд на реалізацію ідеї переможцям конкурсу. Для учасників фестивалю оператор створив безкоштовний онлайн-курс "Основи розробки інноваційних ідей", який допоможе їм краще підготуватися до презентації проектів на конкурсі. Курс можна знайти за посиланням.

"Ми розуміємо, що для побудови ефективної інноваційної екосистеми – коли кожен винахідник мав би багато можливостей перетворювати свої креативні ідеї в інноваційні продукти та послуги – потрібна синергія зусиль різних сторін. Насамперед, це мають бути спільні дії представників влади, громадськості та бізнесу. Тому зараз ми виводимо нашу співпрацю на новий рівень, щоб разом розвивати інноваційну діяльність в Україні", – повідомила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Ще одним напрямком співпраці в рамках меморандуму є проведення літніх таборів GoCamp та допомога школярам у розвитку навичок підприємницької діяльності.

GoCamp є спільним проектом Київстар та громадської організації "Global Office", які співпрацюютьвже третій рік поспіль. За 2018р. понад 2000 учнів із 75 шкіл по всій України пройшли інтерактивну програму навчання. 25 співробітників Київстар стали менторами освітньої програми. Саме за досягнення у проекті GoCampкомпанія отримала нагороду TelecomAwards 2018. А також здобула перемогу у "Національному конкурсі кейсів КСО 2018" за кращий корпоративний внесок в ціль сталого розвитку, як "Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх".

"Ми живемо в дуже динамічний час. 4G-швидкості, штучний інтелект, інтернет речей, комунікації в онлайн – це вже реальність, і вона постійно змінюється, потребує нових і нових інноваційних рішень,- говорить Олександр Комаров, Президент Київстар. – Тому дуже важливо, щоб закінчуючи навчання, молодь відчувала себе вільно у дорослому підприємницькому середовищі: мала відповідні знання, була готова впроваджувати свої ідеї та змінювати на краще світ навколо себе. Київстар радий допомагати школярам та студентам уже зараз готуватися до майбутнього та розкривати свій потенціал".

Нагадаємо, Київстар реалізує низку інших спільних проектів із різними органами державної влади. Наприклад, із Національною поліцією України – проект "Пошукдітей",із Міністерством закордонних справ України– проект SMS-інформування українців у надзвичайних ситуаціях за кордоном, із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України– проект розвитку інфраструктури міст та сфери туризму,із Міністерством інформаційної політики та Державною службою України –проект сповіщення населення про надзвичайні ситуації, тощо.