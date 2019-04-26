САП зізналась в небажанні встановлювати істину у "справі Мартиненка", – адвокат

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олексій Скибенко в суді заявив, що сторона обвинувачення не зацікавлена у встановленні об'єктивної істини у справі Мартиненка".

Про це повідомив веб-сайт телевізійного каналу "Еспрессо TV".

Адвокат колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка Петро Бойко відзначив, що під час засідання Шевченківського райсуду Києва 26 квітня САП яскраво продемонструвала свою заанґажованість у цій справі.

"Після консультацій з НАБУ (Національним антикорупційним бюро України) прокурор Скибенко дуже агресивно і невмотивовано протестував проти клопотання захисту про призначення державної експертизи щодо ціни на продукцію чеської "Шкоди". Заява представника САП, що метою судового розгляду "не є встановлення об’єктивної істини" – це явка з повинною НАБУ і САП. Про яку об’єктивність сторони звинувачення можна говорити, якщо вона публічно демонструє свою заанґажованість і нехтує законом?" - сказав адвокат.

За його словам, ціна "Шкоди" була однаковою як для "Енергоатому", так і для інших країн – як до контракту, так і після. "Не дивно, що на етапі слідства НАБУ категорично відмовилось досліджувати ціну – а це ключовий момент у цій розпіареній справі. Адже не було завищення ціни – нема жодних правопорушень і відповідно немає справи. НАБУ мало закрити справу проти Миколи Мартиненка ще на досудовому етапі. Тому призначення судом експертизи про ціну – це катастрофа для НАБУ і САП", – наголосив Бойко.

"Над фальсифікацією цієї справи працювала не лише слідча група НАБУ, але й увесь його адміністративний апарат", - сказав адвокат. – Наприклад, "права рука" Ситника і його кум, керівник детективів НАБУ Калужинський (якого Ситник нещодавно відправив у оплачувану відпустку після скандалу навколо "Укроборонпрому") просив дати неправдиві свідчення проти Мартиненка, і про це є відеодоказ", - підкреслив адвокат.

На його думку, "НАБУ руками кишенькових активістів імені Шабуніна намагається дискредитувати експертизи з боку захисту і самих адвокатів. Бо НАБУ прекрасно усвідомлює всю провальність цієї справи. Єдина надія Ситника - це тиск на суддів", - сказав Бойко.

Прес-служба Мартиненка також наголосила: "вся країна побачила політичну заанґажованість НАБУ - коли одні справи саботуються, а інші пан Ситник фальсифікує".