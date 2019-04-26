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26 квітня 2019, пʼятниця, 13:20 13
Суспільство 2019-04-27T10:00:10+03:00
Українські Новини
Спілка журналістів вимагає звільнити українських журналістів і блогерів з російського полону

Спілка журналістів вимагає звільнити українських журналістів і блогерів з російського полону

Національна спілка журналістів України вимагає звільнити українських журналістів і блогерів, яких переслідуює російська влада. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава НСЖУ Сергій Томіленко.

"Національна спілка журналістів України висловлює солідарність з переслідуваними колегами і закликає міжнародні організації та дипломатичні місії підтримати вимоги і посилити тиск на владу Російської Федерації для негайного звільнення українських журналістів і блогерів, ув'язнених в Росії , окупованому Росією Криму та на непідконтрольних Україні територіях Донбасу ", - йдеться в повідомленні.

Так, Томіленко наголосив, що незаконному кримінальному переслідуванню піддаються українські журналісти Роман Сущенко, Станіслав Асєєв, Олег Галазюк, Микола Семена, а також кримськотатарські громадські журналісти в Криму - Сервер Мустафаєв, Наріман Мемедемінов, кримськотатарські активісти-блогери громадського об'єднання "Кримська солідарність" та інші.

"В умовах, коли робота українських журналістів на окупованих Росією територіях України неможлива, важливу роль відіграють громадські журналісти і блогери. Кримінальне переслідування російськими силовиками, російською владою і судами, проросійської "адміністрацією окупованих територій" журналістів і блогерів є прямим порушенням свободи слова і права людей на об'єктивну інформацію. Тиск на цих журналістів і блогерів неодноразово засуджували міжнародні інститути, в тому числі - Міжнародна федерація журналістів, Європейська федерація журналістів, Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Моніторингова місія ООН з прав людини ", - підкреслив Томіленко.

Також Томіленко додав, що практика затримання українських журналістів та засудження їх до реальних термінів ув’язнення на території Росії, окупованого Росією Криму та на окупованій частині Донбасу – це середньовічні методи придушення свободи слова.

Журналістська спільнота України вимагає:

• звільнити незаконно засудженого в Російській Федерації до 12 років позбавлення волі кореспондента українського інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, 

• припинити переслідування в тимчасово окупованому Криму журналіста проекту Радіо Свобода "Крим.Реалії" Миколи Семени, якому суд заборонив залишати півострів і займатися журналістською діяльністю, а також кримськотатарських громадянських журналістів Сервера Мустафаєва, Нарімана Мемедемінова та інших кримськотатарських активістів-блогерів об’єднання "Кримська солідарність", яких російська влада тримає у місцях неволі, 
• використати всі важелі впливу на де-факто владу незаконного угрупування "ДНР" у тимчасово окупованому Донецьку для звільнення журналіста Радіо Свобода Станіслава Ассєєва та позаштатного автора Радіо Свобода Олега Галазюка.

"Висловлюємо сподівання, що питання визволення незаконно утримуваних та ув’язнених журналістів і блогерів, як і інших українців-жертв агресії, стане одним із пріоритетів у діяльності новообраного Президента України Володимира Зеленського. Заяву прийнято на розширеному засіданні Правління Національної спілки журналістів України", - підсумував Томіленко.

Як повідомляли Українські Новини, до Сущенка вперше за 2,5 року пустили на тривале побачення родину.

Тим часом, Сущенко нагороджений орденом "За мужність" 3-го степеня.

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