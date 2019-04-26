підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
26 квітня 2019, пʼятниця, 13:25 19
Верховна Рада і партії 2019-04-27T13:14:33+03:00
Українські Новини
Бойко звернеться до Венеціанської комісії, щоб проаналізувати мовний закон на відповідність європейським станд

Бойко звернеться до Венеціанської комісії, щоб проаналізувати мовний закон на відповідність європейським стандартам

"Ми будемо звертатися до Венеціанської комісії та ПАРЄ у зв’язку з прийняттям мовного закону, який порушує права громадян." Про це засновник Опозиційної платформи - За життя, народний депутат Юрій Бойко заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради в п’ятницю, 26 квітня, інформує портал platform.org.ua.

Опозиційний політик зазначив, що мовний закон, проголосований 25 квітня парламентом, час якого добігає кінця, було прийнято з порушення Регламенту та Конституції України.

"Ми зареєстрували проект Постанови про скасування результатів голосування за даний законопроект, тому що при його прийнятті було порушено Регламент. Також ми підготували звернення до Конституційного Суду щодо неконституційності даного закону і будемо збирати підписи. І я впевнений, що їх буде достатньо. Я переконаний, що ми доб’ємося правди і мовний закон буде скасовано, тому що це антинародний закон, він розділяє суспільство, а не об’єднує його", - сказав Юрій Бойко.

Народний депутат зазначив, що закон про мову взагалі суперечить демократичним нормам і принципам.

"Цей закон суперечить Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, яку ратифікувала наша країна. Він взагалі суперечить демократичним нормам і принципам, до яких хоче наблизитися Україна. Вже є реакція деяких країн Євросоюзу (Угорщини, - ред.) про утиск регіональних мов. Ми будемо звертатись до міжнародних структур. Будемо просити Венеціанську комісію проаналізувати закон про мову на відповідність європейським стандартам, будемо виносити питання утиску мовних прав громадян на сесії ПАРЄ. Боротьба триватиме, і ми доб’ємося скасування цього ганебного закону, який принижує наших громадян", - підкреслив опозиційний політик.

Більше новин про: Бойко Юрій Опозиційна платформа - За життя ПАРЄ Мовний закон Венеціанська комісія

Архів
Новини
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
Під множинними обстрілами поранені двоє військових, у відповідь ЗСУ знищили двох бойовиків і їхню вантажівку 12:00
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok