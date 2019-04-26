Бойко звернеться до Венеціанської комісії, щоб проаналізувати мовний закон на відповідність європейським стандартам

"Ми будемо звертатися до Венеціанської комісії та ПАРЄ у зв’язку з прийняттям мовного закону, який порушує права громадян." Про це засновник Опозиційної платформи - За життя, народний депутат Юрій Бойко заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради в п’ятницю, 26 квітня, інформує портал platform.org.ua.

Опозиційний політик зазначив, що мовний закон, проголосований 25 квітня парламентом, час якого добігає кінця, було прийнято з порушення Регламенту та Конституції України.

"Ми зареєстрували проект Постанови про скасування результатів голосування за даний законопроект, тому що при його прийнятті було порушено Регламент. Також ми підготували звернення до Конституційного Суду щодо неконституційності даного закону і будемо збирати підписи. І я впевнений, що їх буде достатньо. Я переконаний, що ми доб’ємося правди і мовний закон буде скасовано, тому що це антинародний закон, він розділяє суспільство, а не об’єднує його", - сказав Юрій Бойко.

Народний депутат зазначив, що закон про мову взагалі суперечить демократичним нормам і принципам.

"Цей закон суперечить Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, яку ратифікувала наша країна. Він взагалі суперечить демократичним нормам і принципам, до яких хоче наблизитися Україна. Вже є реакція деяких країн Євросоюзу (Угорщини, - ред.) про утиск регіональних мов. Ми будемо звертатись до міжнародних структур. Будемо просити Венеціанську комісію проаналізувати закон про мову на відповідність європейським стандартам, будемо виносити питання утиску мовних прав громадян на сесії ПАРЄ. Боротьба триватиме, і ми доб’ємося скасування цього ганебного закону, який принижує наших громадян", - підкреслив опозиційний політик.