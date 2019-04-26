У Запорізькій області в поїзді помер військовий від отруєння алкоголем

22 квітня в поїзді №70 "Маріуполь-Львів" помер військовослужбовець. 34-річний чоловік та двоє його товаришів розпивали спиртне, після чого всім трьом стало погано. Загиблий був родом з Дніпропетровської області. Про це повідомляє РИА "Мелитополь".

"В одному з вагонів пасажирського потягу сполученням "Маріуполь-Львів" виявлено труп чоловіка, жителя Дніпропетровської області 1984 року народження, військовослужбовця. Крім того, "швидкою" в мелітопольські медичні установи були госпіталізовані ще двоє військовослужбовців з ознаками отруєння речовиною невідомого походження. В даний час, загрози здоров'ю військовослужбовців немає. За даним фактом порушено кримінальне провадження", - повідомили в Мелітопольському відділенні поліції.

Причиною смерті міг стати сурогатний алкоголь.

Як повідомляли Українські Новини, в Мелітополі ліквідували "завод" з виробництва алкоголю з склоомивача.

Крім того, на Тернопільщині поліцейські торгували підробленим алкоголем.