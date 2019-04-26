Велика лісова пожежа спалахнула в Житомирській області

Поблизу с. Борутино Овруцького району на території ДП "Овруцький спеціалізоване лісове господарство" виникла пожежа лісового масиву на площі 15 га, який тушкують 226 чоловік і 20 одиниць техніки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"25 квітня о 16 год. в ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Борутино Овруцького району на території ДП "Овруцький спеціалізоване лісове господарство" виникла пожежа лісового масиву", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 7 год. 26 квітня спостерігається горіння на загальній площі близько 15 га До гасіння залучено 226 чол. та 20 од. тех., з них від ДСНС - 30 чол. л/с та 6 од. техніки. Протягом доби авіацією ДСНС скоєно 5 скидів (40 т) води.