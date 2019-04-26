підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
26 квітня 2019, пʼятниця, 12:32 67
Шоу-бізнес 2019-04-27T12:15:10+03:00
Українські Новини
Після гучного скандалу Rammstein випустив ще один історичний кліп

Після гучного скандалу Rammstein випустив ще один історичний кліп

Rammstein випустив наступний кліп після гучного скандального Deutschland. Його випустили на офіційній сторінці Rammstein на Youtube.

Rammstein представила новий ролик на пісню Radio. Композиція увійде в новий альбом колективу, реліз якого запланований на травень 2019 року.

Також музиканти продовжують публікувати фрагменти нових пісень з майбутнього альбому.

Нагадаємо, німецька група Rammstein випустила перший за сім років пісню і кліп Deutschland. Ролик негативно сприйняли в Німеччині через використання символів епохи фашизму в Німеччині, а в Мережі відео справило фурор.

Rammstein планував випустить студійний альбом вперше за 9 років до кінця 2018.

Більше новин про: Rammstein новий кліп

Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok