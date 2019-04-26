Після гучного скандалу Rammstein випустив ще один історичний кліп

Rammstein випустив наступний кліп після гучного скандального Deutschland. Його випустили на офіційній сторінці Rammstein на Youtube.

Rammstein представила новий ролик на пісню Radio. Композиція увійде в новий альбом колективу, реліз якого запланований на травень 2019 року.

Також музиканти продовжують публікувати фрагменти нових пісень з майбутнього альбому.

Нагадаємо, німецька група Rammstein випустила перший за сім років пісню і кліп Deutschland. Ролик негативно сприйняли в Німеччині через використання символів епохи фашизму в Німеччині, а в Мережі відео справило фурор.

Rammstein планував випустить студійний альбом вперше за 9 років до кінця 2018.