підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
26 квітня 2019, пʼятниця, 12:50 19
Суспільство 2019-04-27T08:15:08+03:00
Українські Новини
Фахівці IBM провели тренінг для учнів Київської малої академії наук

Фахівці IBM провели тренінг для учнів Київської малої академії наук

22 квітня пройшов тренінг "Watson Assistant Chatbot" для учнів-членів Київської Малої академії наук із залученням фахівців компанії IBM's Cognitive Class.

Про це йдеться в повідомленні Київської МАН.

Захід було організовано за ініціативи та підтримки компанії Intela (США) та Міжнародного Фонду Прогресивної Освіти (Одеса).

30 учнів навчальних закладів Києва, які є вихованцями відділень "Київ - столиця", комп'ютерних наук, технічних наук Київської Малої академії наук пройшли конкурсний відбір, отримали можливість безкоштовно ознайомитися з найсучаснішими технологіями створення чат-ботів та набути навичок з їх впровадження.

Всі учасники тренінгу після 6-ти годинного курсу успішно пройшли тести і отримали відповідні сертифікати і увійшли в співтовариство фахівців, що мають доступ до додаткової бази знань IT-компаній і можливість брати участь у тренінгах, семінарах, в тому числі і на безкоштовній основі.

В МАН підкреслюють, що участь у навчальних програмах таких ІТ-гігантів як IBM, при підтримці Intela, відкриває унікальні перспективи для української молоді, дозволяє придбати необхідні компетенції для просування своїх ідей та винаходів, їх презентації світовій спільноті, а також підвищити власну конкурентоспроможність на ринку праці.

"Тренінг, який відбувся в Києві цього тижня, - це пілотний проект Київської МАН, яка є флагманом впровадження інноваційних форм навчання сучасної молоді і створення нових можливостей для своїх вихованців. Тепер успішний досвід співробітництва позашкільного навчального закладу з провідними компаніями світу має бути поширеним на регіональні відділення МАНУ", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вже йдуть переговори за підтримки представництва компанії "Integrated Technology Laboratory LLC" у ряді регіонів, зокрема в Одесі, Львові.
Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok