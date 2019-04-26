Фахівці IBM провели тренінг для учнів Київської малої академії наук

22 квітня пройшов тренінг "Watson Assistant Chatbot" для учнів-членів Київської Малої академії наук із залученням фахівців компанії IBM's Cognitive Class.

Про це йдеться в повідомленні Київської МАН.

Захід було організовано за ініціативи та підтримки компанії Intela (США) та Міжнародного Фонду Прогресивної Освіти (Одеса).

30 учнів навчальних закладів Києва, які є вихованцями відділень "Київ - столиця", комп'ютерних наук, технічних наук Київської Малої академії наук пройшли конкурсний відбір, отримали можливість безкоштовно ознайомитися з найсучаснішими технологіями створення чат-ботів та набути навичок з їх впровадження.

Всі учасники тренінгу після 6-ти годинного курсу успішно пройшли тести і отримали відповідні сертифікати і увійшли в співтовариство фахівців, що мають доступ до додаткової бази знань IT-компаній і можливість брати участь у тренінгах, семінарах, в тому числі і на безкоштовній основі.

В МАН підкреслюють, що участь у навчальних програмах таких ІТ-гігантів як IBM, при підтримці Intela, відкриває унікальні перспективи для української молоді, дозволяє придбати необхідні компетенції для просування своїх ідей та винаходів, їх презентації світовій спільноті, а також підвищити власну конкурентоспроможність на ринку праці.

"Тренінг, який відбувся в Києві цього тижня, - це пілотний проект Київської МАН, яка є флагманом впровадження інноваційних форм навчання сучасної молоді і створення нових можливостей для своїх вихованців. Тепер успішний досвід співробітництва позашкільного навчального закладу з провідними компаніями світу має бути поширеним на регіональні відділення МАНУ", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вже йдуть переговори за підтримки представництва компанії "Integrated Technology Laboratory LLC" у ряді регіонів, зокрема в Одесі, Львові.