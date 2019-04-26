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26 квітня 2019, пʼятниця, 12:51 32
Події 2019-04-27T10:45:10+03:00
Українські Новини
В Одеській області фура врізалася у вантажний потяг

В Одеській області фура врізалася у вантажний потяг

В Одеській області зіткнулися вантажний автомобіль та локомотив поїзда. Про це повідомила прес-служба ГУНП в області. ДТП сталося в п'ятницю, 26 квітня, близько 8:00 на 43 кілометрі автодороги Одеса – Ізмаїл.

За попередніми даними, причиною ДТП стали несправні гальма вантажівки. Через це водій DAF не впорався з керуванням, і автомобіль врізався в локомотив вантажного поїзда на залізничному переїзді. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, у Канаді зійшов з рейок потяг з хімікатами.

Раніше під Львовом товарний поїзд зійшов з рейок: рух поїздів було тимчасово змінено.

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