У березні Аваков отримав понад 75 тис. гривень премії за лютий і січень

Зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за березень становила 119,2 тис. гривень, його заступників - від 73,2 тис. до 94 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 101,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Зарплата, нарахована Авакову в березні, становила 119 179 гривень, у тому числі посадовий оклад - 12 800 гривень, надбавка за вислугу років - 4 224 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 12 800 гривень, надбавка за роботу з документами, що становлять державну таємницю, - 2 560 гривень, надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць - 2 560 гривень, витрати - 8 736 гривень, індексація - 111 гривень.

Крім того, міністру нараховано 35 477 гривень премії за січень і 39 912 гривень премії за лютий.

Матеріальна допомога міністру за березень не нараховувалася.

Зарплата першого заступника міністра Сергія Ярового склала 94 тис. гривень, заступників Тетяни Ковальчук - 89,8 тис. гривень, Вадима Трояна - 73,2 тис. гривень, Сергія Гончарова - 89,6 тис. гривень, держсекретаря Олексія Тахтая - 101,4 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков задекларував права на книги і 12 млн гривень спільних доходів з дружиною.

Раніше Аваков за "інтенсивну працю" отримав надбавку розміром з оклад.