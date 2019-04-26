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26 квітня 2019, пʼятниця, 12:15 34
Політика 2019-04-27T13:21:28+03:00
Українські Новини
Сьогодні Бойко є головним фаворитом осінньої парламентської кампанії, - ЗМІ

Сьогодні Бойко є головним фаворитом осінньої парламентської кампанії, - ЗМІ

"Аналіз майбутніх парламентських виборва необхідно почати з констатації: структура електорального поля країни істотно змінилася. Якщо ще перед президентськими її оцінювали як (приблизно) 38% умовного "біло-блакитного" електорату на 62-64% "демократичного", то "казус Зеленського" вніс свої корективи". Про це йдеться в редакційній статті, розміщеній на порталі lb.ua.

Зокрема, як вважають журналісти, не менш цікаві процеси очікують нас на умовному "біло-блакитному" терені. Володимир Зеленський отримав абсолютну більшість по всьому південному сході. Другий номер - Юрій Бойко.

"Дещо більш детальний аналіз структури голосування по Одесі, Харкову, Запоріжжю, Миколаєву, Херсону, Дніпру свідчить: лідер" 95-го кварталу "буквально" відтягнув "на себе симпатиків Юрія Анатолійовича молодше 50 років, а також не надто "ортодоксально" налаштованих. Не факт, звичайно, що вони до Бойка не повернуться. Адже "ядра" у Зеленського, як ми пам'ятаємо, немає. І вже перші рішення новообраного президента змусять його самовизначатися", - наголошується в статті.

У журналістському матеріалі зазначається, що варто взяти для прикладу закон про мову, ухвалений парламентом у четвер. Його відміна - очевидна вимога частини "біло-блакитних" симпатиків Зе (Зеленсеого, - прим. ред.). Але інша половина суспільства налаштована досить категорично. Як резонно зауважив один з депутатів більшості: "Згадай, в якій обстановці ратифікували "Харківські угоди". Починати каденцію з подібною конфронтації - самогубство".

"З іншого боку, якщо цього не зробити - частина Південного Сходу не зрозуміє і не пробачить. Вже Юрій Анатолійович - як основний на цьому полі конкурент - постарається пояснити людям чому подібне не варто "спускати", - підкреслюється в статті.

Журналісти звертають увагу на те, що таким чином, беручи до уваги всі вищевикладені фактори, можна сміливо стверджувати: станом на сьогодні Юрій Бойко є головним фаворитом осінньої парламентської кампанії.

"Так, можливо ситуація дещо видозміниться, але кардинально - ні. Таким чином, ймовірність біло-блакитного реваншу в жовтні не просто висока, а дуже висока", - резюмують автори журналістського матеріалу.

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