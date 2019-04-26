В ЄС розраховують на своєчасний запуск енергоринку в 2019 році, - Мінгареллі

Європейський союз підтримує Україну в її прагненні реалізувати ряд структурних реформ. Зокрема, в Євросоюзі кажуть про важливість продовження енергореформи - запуск енергоринку з 1 липня 2019 року. Про це повідомив Хюг Мінгареллі, керівник Представництва ЄС в Україні, інформує УНІАН.

"Впровадження ринку електроенергії дуже важливе для ЄС, в тому числі і для надання макрофінансової допомоги Україні. І ми сподіваємося, що все буде зроблено, щоб цей ринок почав працювати якомога швидше", - повідомив Хюг Мінгареллі.

За його словами, в ЄС вірять, що реформи, які були розпочаті п'ять років тому, триватимуть з приходом нового керівництва в Україні.

"В першу чергу, нам необхідно забезпечити макрофінансову стабільність. Тому ми сподіваємося, що структурні реформи будуть прискорені. І ситуація з забезпеченням правопорядку також буде поліпшуватися. І ви можете бути впевнені, що ЄС підтримає Україну в продовженні цих реформ", - зазначив керівник Представництва ЄС в Україні.

На питання, як відіб'ється можливе скасування або перенесення запровадження ринку електроенергії, про які вже заявляє команда майбутнього президента, на інвестиційну привабливість української енергетики, Хюг Мінгареллі відповів: "Побачимо. Зараз ще рано давати коментар з цього приводу".

Нагадаємо, з 1 липня 2019 заплановано введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує директиви ЄС і норми Третього енергопакету ЄС. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн. євро від Європейського Союзу в 2019 році.

Як раніше повідомлялося, 22 квітня міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії і закликало оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йдеться в спільному листі Голови представництва Євросоюзу в Україні Хюга Мінгареллі, директора Європейського Енергетичного Співтовариства Янеса Копача, Голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

У свою чергу, оператор системи передачі (ДП "НЕК "Укренерго") та оператор ринку (ДП "Енергоринок") в рамках підготовки до запуску нового ринку електроенергії вже почали здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії.