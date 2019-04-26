У квітні зв’язок 4G "Київcтар" з’явився у 1126 населених пунктах

Національний телеком-оператор збільшив територію 4G у 24 областях України. Абонентам, що користуються USIM-картками і 4G – смартфонами надано бонусні 10 тисяч Мегабайтів для мобільного інтернету, що можуть бути використані протягом 30 днів.

У квітні "Київстар" підключив до мережі 4G ще 1126 населених пункти, де проживає 3 млн осіб. Будівництво мережі відбувалось рекордними темпами: щодня "Київстар" підключав до 4G зв’язку, в середньому, по 30 населених пунктів. Зокрема, 26 квітня можливість користуватись швидкісним мобільним інтернетом з’явилась у мешканців міст Павлоград, Лисичанськ, Костянтинівка, Артемівськ, Жовті Води, Першотравенськ, Покровськ, Дружківка, Охтирка, Лубни, Лозова, Прилуки, Гадяч, Волноваха, Пологи, Славутич та багатьох селищах.

Президент "Київстар" Олександр Комаров, що новими технологіями вже охоплені обласні центри та великі міста, і зараз будується мережа 4G в районах і передмістях. Метою є, щоб у 2019 році технологія LTEбула доступна, як, мінімум, для 75% населення України.

Сьогодні користуватись 4G зв’язком від "Київстар" можна в 5713 населених пунктах, де проживає 27,1 млн чоловік, або 65,3% населення України.

Абоненти "Київстар" вже оцінили переваги нових технологій. Так, за 2018 рік в мережі було використано 324 Петабайтів мобільного інтернету. Цих обсягів вистачить,наприклад, щоб, безперервно дивитись відео фільми протягом 25 тисяч років.

Що цікаво, в сільській місцевості використання послугами 4G користуються більш активно, ніж у мегаполісах. Зокрема, у лютому 2019 в селах України кожен абонент у мережі 4G у середньому використовував 8 Гб мобільного інтернету, тоді як в містах – 5,8 Гб. У деяких селах середнє використання мобільного інтернету на абонента складає 60-76 Гб. Тобто, там, де часто фіксований інтернет відсутній, або низької якості, абоненти все активніше переходять на мобільний інтернет 4G.

Нагадаємо, що в мережі "Київстар" середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводять у своєму дослідженні за 2018 рік експерти міжнародної компанії Ookla.