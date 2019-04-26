У Великобританії через вибух сталася пожежа на металургійному заводі

Вибух на заводі в Уельсі. Фото: twitter.com/Gareth__Taylor

Вибух на заводі в Уельсі. Фото: twitter.com/Gareth__Taylor

Сьогодні вночі, 26 квітня в Уельсі (Великобританія) стався потужний вибух на металургійному заводі в місті Порт-Тальбот. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що вибух стався близько 3:30 ночі.

Зазначається, що інцидент стався в момент перевезення розплавленого металу. Керівництво заводу стверджує, що рідке залізо витекло і це спровокувало вибух.

За даними видання, в результаті вибуху постраждали два працівники. На підприємстві стверджують, що вони отримали легкі травми. Всіх співробітників вдалося відразу евакуювати.

Відразу після вибуху правоохоронні органи почали отримувати численні повідомлення про це. Пожежу на території заводу незабаром загасили.

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