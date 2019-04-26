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26 квітня 2019, пʼятниця, 11:21 14
Європа 2019-04-27T02:45:09+03:00
Українські Новини
У Великобританії через вибух сталася пожежа на металургійному заводі

У Великобританії через вибух сталася пожежа на металургійному заводі

Вибух на заводі в Уельсі. Фото: twitter.com/Gareth__Taylor
Вибух на заводі в Уельсі. Фото: twitter.com/Gareth__Taylor

Сьогодні вночі, 26 квітня в Уельсі (Великобританія) стався потужний вибух на металургійному заводі в місті Порт-Тальбот. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що вибух стався близько 3:30 ночі.

Зазначається, що інцидент стався в момент перевезення розплавленого металу. Керівництво заводу стверджує, що рідке залізо витекло і це спровокувало вибух.

За даними видання, в результаті вибуху постраждали два працівники. На підприємстві стверджують, що вони отримали легкі травми. Всіх співробітників вдалося відразу евакуювати.

Відразу після вибуху правоохоронні органи почали отримувати численні повідомлення про це. Пожежу на території заводу незабаром загасили.

Як повідомляли Українські Новини, завод "Хрещатик" горів на Буковині.

Раніше в Дніпропетровській області ліквідували пожежу на заводі з виробництва пластмасових виробів.

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