У відділення банку в Одесі вночі невідомі намагалися пролізти через вікно

Банк "Південний" заявляє про спробу незаконного проникнення в одне з його відділень в Одесі.

Про це сказано в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Близько першої години ночі 26 квітня в Одесі невідомі намагалися проникнути у відділення банку через вікно службового приміщення.

У результаті застосування спеціальних засобів решітку вікна було незначно пошкоджено.

Проникнути у приміщення відділення зловмисникам не вдалося.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

До місця події виїхала слідчо-оперативна група Національної поліції.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, вночі невідомі підірвали і пограбували банкомат в Харкові, а в Миколаєві з магазину вирвали і викрали банкомат.

Раніше невідомі підпалили відділення банку "Форвард" у Львові.