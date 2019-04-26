У відділення банку в Одесі вночі невідомі намагалися пролізти через вікно

Банк "Південний" заявляє про спробу незаконного проникнення в одне з його відділень в Одесі.\r\nПро це сказано в повідомленні банку, передають Українські Новини.\r\nБлизько першої години ночі 26 квітня в Одесі невідомі намагалися проникнути у відділення банку через вікно службового приміщення.\r\nУ результаті застосування спеціальних засобів решітку вікна було незначно пошкоджено.\r\nПроникнути у приміщення відділення зловмисникам не вдалося.\r\nУ результаті інциденту ніхто не постраждав.\r\nДо місця події виїхала слідчо-оперативна група Національної поліції.\r\nСлідчі дії тривають.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вночі невідомі підірвали і пограбували банкомат в Харкові, а в Миколаєві з магазину вирвали і викрали банкомат.\r\nРаніше невідомі підпалили відділення банку "Форвард" у Львові.