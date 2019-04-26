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26 квітня 2019, пʼятниця, 10:54 20
Події 2019-04-27T10:15:11+03:00
Українські Новини
У відділення банку в Одесі вночі невідомі намагалися пролізти через вікно

У відділення банку в Одесі вночі невідомі намагалися пролізти через вікно

Банк "Південний" заявляє про спробу незаконного проникнення в одне з його відділень в Одесі.

Про це сказано в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Близько першої години ночі 26 квітня в Одесі невідомі намагалися проникнути у відділення банку через вікно службового приміщення.

У результаті застосування спеціальних засобів решітку вікна було незначно пошкоджено.

Проникнути у приміщення відділення зловмисникам не вдалося.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

До місця події виїхала слідчо-оперативна група Національної поліції.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, вночі невідомі підірвали і пограбували банкомат в Харкові, а в Миколаєві з магазину вирвали і викрали банкомат.

Раніше невідомі підпалили відділення банку "Форвард" у Львові.

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