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26 квітня 2019, пʼятниця, 10:26 24
Політика світу 2019-04-27T09:00:13+03:00
Українські Новини
Північна Корея вимагала від США $2 мільйони за доведеного до смерті американського студента

Північна Корея вимагала від США $2 мільйони за доведеного до смерті американського студента

Північна Корея США виставила рахунок на 2 мільйони доларів за лікування американського студента Отто Уомбієра, засудженого в КНДР за спробу крадіжки плаката і померлого після повернення на батьківщину. Без оплати Пхеньян відмовлявся видавати молодого чоловіка. Про це повідомляє The Washington Post.

Рахунок вручили представнику США, який прибув за студентом. Він за дорученням американського президента Дональда Трампа підписав зобов'язання про оплату, незважаючи на "надзвичайно зухвалу" поведінку КНДР.

Батьки Уомбиера заявили, що нічого не знають про рахунок за медичні послуги. У Білому домі пройшли для звільнення американця переговори коментувати відмовилися.

Американець Отто Уормбір березні 2016 року був засуджений до 15 років каторгиза спробу крадіжки пропагандистського плакату з готелю. Він знаходився в країні з туристичним візитом. У червні 2017 року КНДР передала його в США; молодий чоловік перебуває у вегетативному стані.
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