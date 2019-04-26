Рукопис продовження "Механічного апельсина" знайшли через 26 років після смерті Ентоні Берджесса

В архіві автора "Механічного апельсина" письменника Ентоні Берджесса знайшли невідомий раніше рукопис продовження антиутопії. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що текст містить 200 сторінок.

"200-сторінковий текст під заголовком "Стан заводного механізму" є колекцією роздумів письменника про різні стани людини і продовжує теми, підняті ним у романі 1962 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що раніше рукопис не був ніде публікований і перебував серед паперів в будинку Берджесса неподалік від Риму. Після смерті письменника в 1993 році будинок продали, і архів перенесли в Манчестер, де його каталогізував Міжнародний фонд Ентоні Берджесса.

Незакінчене продовження "Механічного апельсина" автор описує як "велике філософське висловлювання про стан сучасної людини", який викладає його стурбованість з приводу впливу на людство технологій, зокрема засобів масової інформації, кіно і телебачення.

Крім того, твір описується як "частково філософське міркування і частково автобіографія".

Також в продовженні "Механічного апельсина" описується походження його незвичайної назви.

"В 1945 році, коли я повернувся з армії, я почув, як 80-річний кокні в лондонському пабі сказав, що хтось був "дивним, як механічний апельсин"... Майже двадцять років я хотів це використовувати в якості заголовка до чого-небудь...", - йдеться в тексті.

Повідомляється, що автор відмовився від рукопису, коли зрозумів, що "він був письменником, а не філософом".

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