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  • У Луганській області вибухнув метан в шахті: є загиблі і заблоковані під землею шахтарі
26 квітня 2019, пʼятниця, 09:59 34
Події 2019-04-27T10:15:11+03:00
Українські Новини
У Луганській області вибухнув метан в шахті: є загиблі і заблоковані під землею шахтарі

У Луганській області вибухнув метан в шахті: є загиблі і заблоковані під землею шахтарі

При вибуху 25 квітня на шахті "Схидкарбон" в оккупированом бойовиками селищі Юр'ївка Луганської області загинули щонайменше 4 людини. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає "Громадське".

За його словами словами, вибух метану стався близько 11 ранку. З-під завалів витягнуто тіла 4 загиблих. Рятувальники продовжують пошуки ще 15 осіб, але шанси, що вони живі, мінімальні.

За словами ватажка бойовиків Леоніда Пасічника, причиною трагічної аварії на шахті "Схидкарбон" в "ЛНР" став вибух метану.

Як повідомляли "Українські Новини", у Донецькій області в підсобці шахти Котляревського сталася пожежа.

Раніше через обвал шахти у Запорізькій області загинув шахтар.

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