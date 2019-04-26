У Луганській області вибухнув метан в шахті: є загиблі і заблоковані під землею шахтарі

При вибуху 25 квітня на шахті "Схидкарбон" в оккупированом бойовиками селищі Юр'ївка Луганської області загинули щонайменше 4 людини. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає "Громадське".

За його словами словами, вибух метану стався близько 11 ранку. З-під завалів витягнуто тіла 4 загиблих. Рятувальники продовжують пошуки ще 15 осіб, але шанси, що вони живі, мінімальні.

За словами ватажка бойовиків Леоніда Пасічника, причиною трагічної аварії на шахті "Схидкарбон" в "ЛНР" став вибух метану.

Як повідомляли "Українські Новини", у Донецькій області в підсобці шахти Котляревського сталася пожежа.

Раніше через обвал шахти у Запорізькій області загинув шахтар.